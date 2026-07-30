カラバオカップ2026-27のチケット購入方法：8月の試合、ウォルヴァーハンプトン、ウェストハムなど

どう呼ぶにせよ、カラバオカップ、EFLカップ、あるいはリーグカップのいずれであっても、この大会は常に大きなドラマと忘れがたいフットボールの記憶を生み出してきた。

今季のカラバオカップで栄光を目指す戦いは、3月21日にウェンブリー・スタジアムで行われる決勝へ向けて、8月に本格的に幕を開ける。今後の試合のチケットを確保すれば、この胸躍る大会の一部になれる。プレミアリーグの元所属クラブであるウェストハム、ウォルヴァーハンプトン、バーンリーも開幕ラウンドに参加する。

GOAL が、購入先や価格を含む、知っておくべきカラバオカップのチケット情報をすべて紹介する。

カラバオカップ2026/27の日程

ラウンド 日程 チケット 予備戦 8月1日〜3日 チケット 1回戦 8月7日〜9日 チケット 2回戦 8月24日の週 チケット 3回戦 9月7日および14日の週 チケット 4回戦 10月26日の週 チケット 準々決勝 12月14日の週 チケット 準決勝 第1戦 1月11日の週 チケット 準決勝 第2戦 2月1日の週 チケット 決勝 3月21日（日） チケット

カラバオカップのチケット購入方法

カラバオカップのチケットを入手するうえで、各クラブの公式サイトから直接購入する方法が一般的に最も安全と考えられている。早めの予約が不可欠であり、通常はシーズンチケット保有者と登録会員が座席確保の最も大きなチャンスを持つ。カラバオカップのチケットはチームのシーズンチケット料金に自動的に含まれるわけではないが、保有者とクラブ会員には通常、優先購入期間が設けられる。

照明の下で行われるスリリングなミッドウィークの一戦を体感できるだけでなく、カラバオカップは多くのファンにとって、自分たちのチームの試合を観戦できる貴重な機会にもなる。プレミアリーグの試合チケットを手に入れることはサポーターにとってますます難しくなっており、そのためこのカップ戦は一部の人々にとって代替ルートとなり得る。

公式ルートでカラバオカップのチケットを購入することに加え、ファンには二次市場で入手する選択肢もある。StubHubは、代替チャネルを通じてチケット購入を目指す人々にとって主要な販売業者の一つだ。

カラバオカップのチケット価格はいくら？

当然ながら、カラバオカップのチケット需要は大会が進むにつれて、そして終盤戦や決勝が近づくにつれて高まっていく。カラバオカップ序盤ラウンドの公式額面チケットは、通常、大人が10ポンドから30ポンド、ジュニア向けチケットは1ポンドから10ポンドほどで見つかる。

プレミアリーグのクラブが勝ち上がるにつれて価格は上昇し、準々決勝と準決勝の公式チケットは、スタジアムの座席カテゴリーによって異なるものの、平均で20ポンドから60ポンドとなる。

ウェンブリー・スタジアムで行われる決勝では、この大一番の額面価格は座席カテゴリーごとにおよそ40ポンドから150ポンドまでの幅となる傾向がある。

販売状況の追加情報については、各クラブの公式チケットポータルを随時確認しておきたい。StubHubのような二次再販サイトでも、カラバオカップの試合チケットは現在購入可能だ。

カラバオカップ2026/27の視聴方法

今後のカラバオカップの試合を現地で観戦できない場合、次善の選択肢は自宅、あるいは移動中に試合を視聴または配信で楽しむことだ。英国の視聴者向けには、Sky Sportsが今季のカラバオカップ全試合をライブで放送・配信している。Sky Sportsで全試合を視聴できるほか、NOWとSky Sportsアプリでも配信される。

NOWは、すべてのSky Sportsチャンネル、あらゆるSky Sports+の配信、さらに多くのコンテンツにアクセスできる即時ストリーミングサービスだ。アプリとして提供されているため、利用者は登録後すぐに60を超えるデバイスで視聴を開始できる。NOW Sports Membershipでは、加入期間中にSky Sports+の全ライブ配信に加え、Sky Sportsのドキュメンタリーや一部の見逃し配信、ハイライトもオンデマンドで利用できる。各種メンバーシップパッケージは以下の通り。

12か月セーバー・メンバーシップ: 月額27.99ポンド（最低契約期間12か月） - 解約しない限り、その後は月額34.99ポンド

月額27.99ポンド（最低契約期間12か月） - 解約しない限り、その後は月額34.99ポンド デイ・メンバーシップ: 14.99ポンド - 1回払い - 購入後すぐにNOW Sports Day Membershipが開始され、24時間有効

米国では、CBS Sportsがイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）とカラバオカップの放映権を持っている。試合がCBS Sports Networkで放送される場合は、FuboのようなライブTVストリーミング・プラットフォームでも視聴できる。Fuboの各種サブスクリプションプランには、Pro（84.99ドル／月）、Elite（104.99ドル／月）、Deluxe（114.99ドル／月）、Sports + News（55.99ドル／月）がある。

Fuboは、すべてのプランで新規加入者向けに5日間の無料トライアルを提供している。選択したプランの全額が自動課金されるのを避けるには、5日間のトライアル期間が終了する前にサブスクリプションを解約しなければならない。