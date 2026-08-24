カラバオカップ2026-27のチケット購入方法：ノッティンガム・フォレスト対リーズ・ユナイテッド、チェルシー対ルートン・タウンなど

カラバオ・カップ、EFLカップ、あるいはリーグカップ。どう呼ぶにせよ、この大会は常に大きなドラマと忘れがたいフットボールの記憶を生み出してきた。

3月21日にウェンブリー・スタジアムで行われる決勝へとつながる今季のカラバオ・カップは、今月も本格的に戦いが続いていく。すでに複数のプレミアリーグクラブも参戦しており、今後の試合のチケットを確保すれば、この熱狂的な大会の一部となることができる。

GOALが、カラバオ・カップのチケットに関する重要情報を紹介する。購入先や価格も含め、知っておくべき内容をまとめた。

カラバオ・カップ2回戦 注目カード

日付・時間（現地時間） 対戦カード 会場 チケット 8月25日（火）午後7時45分 ストーク・シティ vs ハル・シティ bet365スタジアム（ストーク＝オン＝トレント） チケット 8月25日（火）午後7時45分 イプスウィッチ・タウン vs レスター・シティ ポートマン・ロード（イプスウィッチ） チケット 8月25日（火）午後8時 ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッド シティ・グラウンド（ノッティンガム） チケット 8月25日（火）午後8時 バーミンガム・シティ vs ブレントフォード セント・アンドルーズ @ ナイトヘッド・パーク（バーミンガム） チケット 8月26日（水）午後7時45分 ニューカッスル・ユナイテッド vs ウェスト・ブロム セント・ジェームズ・パーク（ニューカッスル） チケット 8月26日（水）午後7時45分 トッテナム・ホットスパー vs チャールトン・アスレティック トッテナム・ホットスパー・スタジアム（ロンドン） チケット 8月26日（水）午後8時 プレストン・ノースエンド vs エヴァートン ディープデイル（プレストン） チケット 8月27日（木）午後7時30分 チェルシー vs ルートン・タウン スタンフォード・ブリッジ（ロンドン） チケット 8月27日（木）午後8時 フラム vs AFCウィンブルドン クレイヴン・コテージ（ロンドン） チケット

カラバオ・カップ2026/27 全日程

ラウンド 日程 チケット 予備予選 8月1日〜3日 チケット 1回戦 8月7日〜9日 チケット 2回戦 8月24日の週 チケット 3回戦 9月7日と14日の週 チケット 4回戦 10月26日の週 チケット 準々決勝 12月14日の週 チケット 準決勝（第1戦） 1月11日の週 チケット 準決勝（第2戦） 2月1日の週 チケット 決勝 3月21日（日） チケット

カラバオ・カップのチケット購入方法

カラバオ・カップのチケットを入手するうえで、一般的に最も安全と考えられているのは各クラブの公式サイトから直接購入する方法だ。早めの予約が重要で、通常はシーズンチケット保有者と登録会員が座席を確保できる可能性が最も高い。カラバオ・カップのチケットはチームのシーズンチケット料金に自動的に含まれているわけではないが、保有者とクラブ会員には通常、優先購入期間が設けられる。

カラバオ・カップは、ナイトゲームの平日開催というスリリングな一戦を体感できるだけでなく、多くのファンにとって自分たちのチームを生で見る貴重な機会にもなっている。プレミアリーグの試合チケットを手に入れるのはサポーターにとってますます難しくなっており、その代替ルートとしてカップ戦が選択肢になる場合もある。

また、公式ルートに加えて、ファンには二次流通市場でチケットを入手する選択肢もある。StubHubは、代替的な販路でチケット購入を目指す人にとって有力な販売サイトの一つだ。

カラバオ・カップのチケット料金は？

当然ながら、カラバオ・カップのチケット需要は大会が進むにつれて、そして終盤戦や決勝に近づくにつれて高まっていく。カラバオ・カップ序盤戦の公式額面価格は、通常大人が10ポンドから30ポンド、ジュニア向けチケットは1ポンドから10ポンド程度で見つかる。

プレミアリーグのチームが勝ち進むにつれて価格は上がり、スタジアムの座席カテゴリーにもよるが、準々決勝と準決勝の公式チケットは平均で20ポンドから60ポンド程度となる。

ウェンブリー・スタジアムで行われる決勝では、この注目イベントの額面価格は座席カテゴリーごとにおよそ40ポンドから150ポンドの幅となる傾向がある。

チケットの販売状況に関する追加情報については、各クラブの公式チケットポータルを随時確認しておきたい。StubHubのような二次再販サイトでも、現在カラバオ・カップの試合チケットが販売されている。

カラバオ・カップ2026/27の試合を見る方法

今後のカラバオ・カップの試合に足を運べない場合、次善の選択肢は自宅、あるいは移動中に視聴または配信で楽しむことだ。イギリスの視聴者向けには、Sky Sportsが今季のカラバオ・カップ全試合をライブ放送・配信している。Sky Sportsで全試合を視聴できるだけでなく、NOWとSky Sportsアプリでも配信される。

NOWは、すべてのSky Sportsチャンネル、あらゆるSky Sports+の配信、さらに多くのコンテンツにアクセスできる即時型ストリーミングサービスだ。アプリ形式のため、利用者は登録後すぐに60以上のデバイスで視聴を開始できる。NOW Sports Membershipでは、加入期間中にSky Sports+のすべてのライブ配信に加え、Sky Sportsのドキュメンタリーや一部のリプレー、ハイライトのオンデマンド視聴も可能となる。各種メンバーシップパッケージは以下の通りだ。

12カ月節約メンバーシップ: 月額27.99ポンド（最低契約期間12カ月） - キャンセルしない限り、その後は月額34.99ポンド

月額27.99ポンド（最低契約期間12カ月） - キャンセルしない限り、その後は月額34.99ポンド デイメンバーシップ: 14.99ポンド - 1回払い - 購入直後にNOW Sports Day Membershipが開始され、24時間有効

アメリカでは、CBS Sportsがイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）とカラバオ・カップの放送元となっている。試合がCBS Sports Networkで放送される場合、FuboのようなライブTVストリーミングプラットフォームでも視聴可能だ。Fuboの各種契約プランには、Pro（84.99ドル/月）、Elite（104.99ドル/月）、Deluxe（114.99ドル/月）、Sports + News（55.99ドル/月）がある。

Fuboは、すべてのプランで新規加入者向けに5日間の無料トライアルを提供している。選択したプランの料金が自動的に満額請求されるのを避けるには、5日間のトライアル期間が終了する前に契約をキャンセルする必要がある。