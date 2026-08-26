カラバオカップ、EFLカップ、あるいはリーグカップ。呼び方が何であれ、この大会は常に大きなドラマと忘れがたいサッカーの記憶を生み出してきた。

3月21日にウェンブリー・スタジアムで行われる決勝戦へと続く今季のカラバオカップは、今月も本格的に熱戦が続く。現在はプレミアリーグの複数クラブも参戦しており、今後の試合のチケットを確保すれば、この胸躍る大会の一部となることができる。

GOAL が、カラバオカップのチケットに関する重要情報をすべて紹介する。購入先や価格も含めて見ていこう。

カラバオカップ2回戦の注目カード

日付・時間（現地時間） 対戦カード 開催地 チケット 8月26日（水）午後7時45分 ニューカッスル・ユナイテッド vs ウェスト・ブロム セント・ジェームズ・パーク（ニューカッスル） チケット 8月26日（水）午後7時45分 トッテナム・ホットスパー vs チャールトン・アスレティック トッテナム・ホットスパー・スタジアム（ロンドン） チケット 8月26日（水）午後8時 プレストン・ノースエンド vs エヴァートン ディープデイル（プレストン） チケット 8月27日（木）午後7時30分 チェルシー vs ルートン・タウン スタンフォード・ブリッジ（ロンドン） チケット 8月27日（木）午後8時 フラム vs AFCウィンブルドン クレイヴン・コテージ（ロンドン） チケット

カラバオカップ2026/27大会日程一覧

ラウンド 日程 チケット 予備予選 8月1日〜3日 チケット 1回戦 8月7日〜9日 チケット 2回戦 8月24日の週 チケット 3回戦 9月7日と14日の週 チケット 4回戦 10月26日の週 チケット 準々決勝 12月14日の週 チケット 準決勝（第1戦） 1月11日の週 チケット 準決勝（第2戦） 2月1日の週 チケット 決勝 3月21日（日） チケット

カラバオカップのチケット購入方法

カラバオカップのチケットを入手するうえで、一般的に最も安全と考えられているのは、各クラブの公式サイトから直接購入する方法だ。早めの確保が重要で、通常はシーズンチケット保有者や登録会員が座席確保の最も大きなチャンスを持つ。カラバオカップのチケットはチームのシーズンチケット料金に自動的に含まれているわけではないが、保有者やクラブ会員には通常、優先購入期間が設けられる。

カラバオカップは、照明に照らされたスリリングなミッドウィークの一戦を体感できるだけでなく、多くのファンにとって自分たちのチームの試合を観戦できる貴重な機会でもある。プレミアリーグの試合チケットを手に入れるのはサポーターにとってますます難しくなっており、こうしたカップ戦は一部の人にとって代替ルートとなり得る。

公式ルートに加え、ファンは二次流通市場でチケットを入手する選択肢もある。StubHubは、代替ルートでチケットを購入したい人にとって有力な販売業者の一つだ。

カラバオカップのチケット価格は？

当然ながら、カラバオカップのチケット需要は大会が進むにつれて、そして終盤戦や決勝に近づくにつれて高まっていく。カラバオカップ序盤戦の公式定価チケットは、通常、大人で10ポンドから30ポンド。ジュニアチケットは1ポンドから10ポンド程度で見つかることもある。

プレミアリーグ勢が勝ち進むにつれて価格は上がり、準々決勝と準決勝の公式チケットは、スタジアムの座席カテゴリーにもよるが、平均で20ポンドから60ポンドとなる。

ウェンブリー・スタジアムで行われる決勝では、この注目イベントの定価チケットは座席カテゴリー別におおむね40ポンドから150ポンドに及ぶ。

販売状況の追加情報については、各クラブの公式チケットポータルを随時確認しておきたい。StubHubのような二次再販サイトでも、現在カラバオカップの試合チケットが販売されている。

カラバオカップ2026/27の視聴方法

今後のカラバオカップの試合に足を運べない場合、次善の選択肢は自宅、あるいは移動中に視聴・配信で試合を楽しむことだ。英国の視聴者向けには、Sky Sportsが今季のカラバオカップ全試合をライブ放送・配信している。Sky Sportsで全試合を視聴できるほか、NOWとSky Sportsアプリでも配信される。

NOWは、すべてのSky Sportsチャンネル、すべてのSky Sports+配信などにアクセスできるインスタント・ストリーミング・サービスだ。アプリとして提供されており、利用者は登録後すぐに60種類以上のデバイスで視聴を開始できる。NOW Sports Membershipでは、加入期間中にすべてのSky Sports+ライブ配信に加え、Sky Sportsのドキュメンタリーや、一部のリプレー、ハイライトのオンデマンド視聴も可能となる。各種メンバーシップの内容は以下の通り。

12か月セーバー・メンバーシップ: 月額27.99ポンド（最低契約期間12か月） - 解約しない限り、その後は月額34.99ポンド

月額27.99ポンド（最低契約期間12か月） - 解約しない限り、その後は月額34.99ポンド デイ・メンバーシップ: 14.99ポンド - 1回払い - NOW Sportsデイ・メンバーシップは購入直後に開始され、24時間有効

米国では、CBS Sportsがイングリッシュ・フットボールリーグ（EFL）とカラバオカップの放送局となっている。試合がCBS Sports Networkで放送される場合は、FuboのようなライブTVストリーミング・プラットフォーム経由でも視聴できる。Fuboの各種サブスクリプションプランは、Pro（84.99ドル/月）、Elite（104.99ドル/月）、Deluxe（114.99ドル/月）、Sports + News（55.99ドル/月）となっている。

Fuboは、すべてのプランで新規加入者向けに5日間の無料トライアルを提供している。選択したプランの料金が自動的に満額請求されるのを避けるには、5日間のトライアル期間が終了する前に解約する必要がある。