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カラバオカップ準々決勝で、リヴァプールはボーンマスをホームに迎え、前回王者マンチェスター・シティはリーグ1のブラッドフォード・シティと対戦する。PK戦でアーセナルを破ったフリートウッド・タウンは、エヴァートンかニューカッスル・ユナイテッドをホームに迎える。クリスタル・パレスはサンダーランドとのプレミアリーグ勢同士の一戦に臨む。4試合はいずれも12月14日からの週に行われる予定だ。

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フリートウッド、再びプレミアリーグ勢と対戦へ

アーセナルに衝撃的な勝利を収めたフリートウッド・タウンは、ベスト8でもプレミアリーグ勢をホームに迎えることになった。4部に当たるリーグ2で18位につけるフリートウッドは、木曜日に行われるエヴァートン対ニューカッスル・ユナイテッドの勝者と対戦する。

ミケル・アルテタ監督率いるプレミアリーグ王者アーセナルは、昨季の同大会で準優勝していたが、火曜日にPK戦の末に敗退した。後半開始5分にヴィクトル・ギェケレシュがフリートウッドの前半の先制点を帳消しにしたものの、マックス・ダウマンが退場。PK戦ではブルーノ・ギマランイスが失敗し、コナー・ホーヒーが決勝のPKを決め、フリートウッドが5-3で制した。

前回王者マンチェスター・シティはブラッドフォードと対戦

『The Athletic』が伝えたところによると、前回王者マンチェスター・シティは、2013年に同大会の決勝に進出したリーグ1所属のブラッドフォード・シティとホームで対戦することが決まった。ブラッドフォードは火曜日、同じ3部のピーターバラ・ユナイテッドを2-0で下してベスト8入りを決めた。

シティは水曜日、ブライトンに最後まで苦しめられた。試合は2-2のままPK戦に入り、前回王者が4-3で競り勝った。ブラッドフォードは、すでに現代サッカーで最大級の番狂わせの一つが起きたこの大会で、フリートウッドに続く番狂わせを狙い、エティハド・スタジアムに乗り込む。

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イラオラ監督のリヴァプール、古巣ボーンマスをホームに迎える

アンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールは、水曜日にチェルシーとの劇的なPK戦を制し、同監督の古巣ボーンマスをホームに迎える。試合は1-1で終了し、リヴァプールがPK戦を6-5で制した。ウェスレイ・フォファナの失敗で決着がついた。一方、ボーンマスはホームでアストン・ヴィラに3-0で快勝し、ベスト8入りを果たした。

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残る1カードは、クリスタル・パレスとサンダーランドによるプレミアリーグ勢同士の対戦だ。パレスはクレイヴン・コテージでフラムを1-0で下した。一方、サンダーランドは3-1とリードしていたが、ブレントフォードにアディショナルタイムのゴールを許し、スタジアム・オブ・ライトでの3-2の勝利は冷や汗をかく展開となった。

準々決勝は12月に開催

エヴァートンとニューカッスルは木曜日に対戦し、最後の4回戦の勝者と、フリートウッドに遠征するチームが決まる。準々決勝の全4試合は、12月14日に始まる週に行われる。

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準決勝は1月11日に始まる週と2月1日に始まる週に予定されており、決勝は3月21日の日曜日に行われる。

カラバオカップ準々決勝の組み合わせ一覧：

フリートウッド・タウン対エヴァートンまたはニューカッスル

マンチェスター・シティ対ブラッドフォード・シティ

クリスタル・パレス対サンダーランド

リヴァプール対ボーンマス



