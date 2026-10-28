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アーセナルは、フリートウッド・タウンに敗れてカラバオカップから敗退した試合で、マックス・ダウマンに提示されたレッドカードに異議を申し立てることを決めた。10代の逸材が試合終盤に退場となり、その後チームがPK戦で敗退すると、タッチライン際のミケル・アルテタ監督は明らかにいら立ちを見せた。

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アルテタ監督、10代の逸材に不満

アーセナルのカラバオカップでの戦いは、火曜夜に リーグ2のフリートウッド・タウンにまさかの4回戦敗退を喫し、失意のうちに終わった。注目を集めたのは16歳のMFダウマンだ。ハリソン・ニールとの物議を醸す接触を受け、85分に一発退場となった。

アカデミー出身のダウマンがピッチを後にする際、アルテタ監督は落胆を隠さなかった。ダウマンはフリートウッドの選手を完全に蹴りつけたわけではなかったものの、足がニールに当たっていた。

アーセナル、正式に異議申し立てへ

試合後、アルテタ監督はピッチ上で選手たちに求める振る舞いについて明確に語った。「試合に向けて準備する中で、尊重すべきこと、感情面で自分たちがコントロールしなければならないことを、非常に明確にしていた。極めて明確だった」とアルテタ監督は語った。

アルテタ監督は公の場で不満を示したものの、アーセナルは若き才能を守るため、レッドカードに異議を申し立てる意向だと『BBC Sport』が報じている。現状では、ダウマンには乱暴な行為による3試合の出場停止処分が科される可能性がある。

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アーセナル、負傷者問題がさらに深刻化

高く評価されるダウマンにとって、今回の一件は苦難の1カ月を象徴するものとなった。最近にはイングランドU-19代表でのプレー中にも退場処分を受けている。北ロンドンのクラブは、今後の試合に出場できるよう、FAが今回の判定を覆すことを期待している。

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アーセナルにとって、出場停止処分のタイミングは最悪だ。現在、サイドのポジションで深刻な負傷者問題に直面しており、ブカヨ・サカ、クリストス・ツォリス、ノニ・マドゥエケがいずれも離脱している。

次なる焦点はアンフィールドでの一戦

アーセナルはカップ戦での失意を早急に振り払い、日曜日に敵地で行われるリヴァプールとの重要なプレミアリーグの一戦に備えなければならない。

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この試合を前に、アーセナルは勝ち点21でプレミアリーグ2位につけており、首位マンチェスター・シティとの差は得失点差のみ。一方、リヴァプールは勝ち点15で4位につけている。