カラガー、ルイス・ディアスに関するリヴァプールの決定を擁護

リヴァプールのレジェンド、ジェミー・キャラガーは、ルイス・ディアスをバイエルン・ミュンヘンへ売却したクラブの決定を強く擁護した。コロンビア代表FWの移籍には批判もあったが、キャラガーはリヴァプールに過ちはなかったと断言した。

今季のリヴァプールは大幅な戦力入れ替えを行い、ルイス・ディアスをバイエルンへ、ダヴィン・ヌニェスをアル・ヒラルへ放出した。

カラガーは『リヴァプール・ドット・コム』のインタビューで次のように語った。 「リヴァプールがディアスを売却したのは間違いではなかったが、彼がいないのは寂しい。彼は優れた選手で、チームでも素晴らしいパフォーマンスを見せていた。しかし、サッカーには断れないオファーがある。当時、クラブにとって良い取引だった」

さらに「ディアスは約4000万ポンドで獲得し4シーズンプレーした。契約更新なら高額年俸で30代前半まで縛ることになり、クラブはそれを望まなかっただろう」と続けた。

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カラガーは金銭面についてこう説明する。「バイエルンはリヴァプールに移籍したヴィルツの獲得に失敗し、ムシアラの負傷で危機に直面していた。彼らはウイングが急務で、28歳のディアスに約7000万ポンドを支払った。 結果として、リヴァプールには大きな利益が残った」

カラガーは、今シーズンバイエルンで好パフォーマンスを示すディアスが依然として優れた選手だと認めつつ、売却の判断をクラブ経営陣に批判はしなかった。