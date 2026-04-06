カラガー、モハメド・サラーに感動的な言葉で別れを告げる：「最初から非凡だった」

リヴァプールの元スター選手、ジェミー・キャラガーは、エジプトのスター選手モハメド・サラーの「リヴァプール」でのキャリアについて前向きなコメントを寄せ、彼の穴を埋めることの難しさや、サッカーのレガシーを築く上で安定性と献身が重要であることを強調した。

カラガーによるこの前向きな発言は、モハメド・サラーが契約期間が2027年夏まで残っているにもかかわらず、今シーズン（2025-2026）終了をもってリヴァプールを退団すると最近発表したことを受けてのものだ。

エジプトのスターは今後の行き先をまだ決めておらず、サウジアラビアリーグやアメリカリーグへの移籍、あるいはヨーロッパの別のクラブでの継続といった憶測が飛び交っている。

サラーはクラブ史上最も傑出した選手の一人であり、数々のタイトル獲得に決定的な貢献を果たしてきた。彼はアンフィールドを去る際、数々の功績と思い出に満ちた遺産を残すことになるだろう。

カラガーは『リヴァプール・エコー』紙へのコメントで、「サラーは最初から非凡な選手だった。彼がリヴァプールでこれほど高いレベルに到達するとは、誰も予想していなかった」と語った。

元ディフェンダーのスターはさらにこう付け加えた。「彼はクラブのユニフォームを着た史上最高の選手の一人だ。ここで9シーズンを全うし、彼の成功の真の秘訣は、長年にわたる驚異的なパフォーマンスの安定性にある」。

カラガーはサラーの粘り強さを称え、次のように続けた。「私が彼に感心するのは、毎週の試合に疲れを知らずに全試合出場していることだ。彼のキャリアを見ると、非常に誇らしく感じる。怪我を免れるには運も関係しているかもしれないが、常にピッチに立ち、プレーしたいという強い意志こそが、彼を真に際立たせているのだ」。

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彼は次のように強調した。「私にとって、彼の価値は高い技術力だけにとどまらず、チームへの日々の献身と、あらゆる試合に臨む姿勢にある。ルイス・スアレスやマイケル・オーウェン、ロビー・ファウラーといった偉大な選手たちを見てきたが、サラーの代わりを見つけることが決して容易だとは言えない」

カラガーは、将来について慎重な楽観を込めて次のように続けた。「おそらく、チャンス作りに重点を置く、これまでとは異なるタイプの右ウイングが必要になるだろう。リヴァプールが彼を補うために、高額な大物スターを獲得する必要はないと思う」

彼は次のように締めくくった。「昨夏、我々は著名なスター選手を獲得したが、これまでのところ結果は完全には満足のいくものではなかった。鍵となるのは、正しい理由に基づいて適切な選手を選ぶことだ」。