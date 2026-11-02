リヴァプールのキャプテン、オランダ代表のフィルジル・ファン・ダイクが、昨日の日曜日に行われたプレミアリーグの試合でアーセナルに0-1で敗れた際の審判の判定を批判し、ホームチームに有利となり得たPKを確認するためにVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が介入しなかったことへの驚きを表明した。

ファン・ダイクは、ペナルティエリア内でアレクサンデル・イサクのユニフォームが引っ張られた場面を審判が確認しなかったことに異議を唱え、それはリヴァプールにとってPKに値するものだったと強調した。

オランダ人ディフェンダーは「スカイ・スポーツ」に対し、次のように語った。「これだけのカメラがあるのに、どうしてもっと抗議しなければならないのか。あれは明白なプレーで、誰もが見ていた。しかし結局PKは認められず、残念ながら我々は試合に敗れた。アーセナルにはおめでとうと言いたい」

さらに、審判への抗議の雰囲気を皮肉りながらこう付け加えた。「終盤にイエローカードをもらったので、ひょっとすると私もファンと同じ気持ちを共有しているのかもしれない」

今季リーグ2敗目となったことについて、キャプテンは失望を示し、こう語った。「ホームで戦い、いくつかチャンスもあった。間違いなく全力を尽くした」

ファン・ダイクは、チームが終盤の時間をより有効に活かす必要があったと指摘し、こう説明した。「最後の15分でもっと良いプレーができたはずだし、もっと多くのボールをペナルティエリアに送り込むべきだった。だが今日はそれでは十分ではなかった。だからこそ大きな失望を感じている」

オランダ人ディフェンダーは試合のいくつかの場面を振り返り、リヴァプールは失点後に改善し、アレクシス・マック・アリスターを通じて試合の流れを変え得る決定的なチャンスを作ったものの、それを得点に結びつけることができなかったと述べた。

ファン・ダイクは改めてイサクに関する異議を強調し、こう語った。「あれは明白なPKだったと思う。もう一度映像を見たし、他の場面では同様のPKが取られているのを見てきた。だが今日は我々がそれを得ることはできなかった」