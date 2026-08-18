カメラの裏で起きていたことが明るみに出る：プレミアリーグに新たなサプライズ

プレミアリーグは、試合におけるテクノロジーの利用範囲を拡大する新たな一歩を踏み出した。テレビ放送局が、ピッチ上で審判と選手の間で交わされる音声の一部を放送することを初めて認める合意に達したのだ。これは「審判カメラ」技術の利用を拡大し、観客の観戦体験を向上させる計画の一環である。

英紙ガーディアンが報じたところによると、この合意は放送局スカイ・スポーツとTNTスポーツからの働きかけに加え、プレミアリーグ機構および審判団がテクノロジーをより一層活用し、ピッチ上で起きていることについて、より多くの詳細をファンに提供したいとの意向を持っていたことを受けて成立した。

新たな制度のもと、リーグで「審判カメラ」を使用する試合数は、昨シーズンの約20試合から、今シーズンは約45試合へと増加する。過去の試みにより、この技術が視聴者に新たなアングルを提供できることが示され、とりわけ戦術的な細部や、審判と選手の間のやり取りに関して効果が確認された。

新ルールにより、放送局は審判カメラが捉えた音声を、全38節から成るリーグの各節ごとに、最大で1件から2件の出来事について放送することが可能となる。ただし放送はインスタントリプレイまたは準ライブの形に限られ、試合を通じた継続的な生の音声放送は認められない。

この措置は、重要な場面で審判と選手の間で交わされる会話の性質を、視聴者がより深く理解できる機会を与えることを目的としており、ピッチ上で行われるすべての会話を放送する道を開くものではない。

一方で、ビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」の判定確認に関する会話は、引き続き放送の対象外となる。これらの確認に関する通信の放送は、国際サッカー評議会「IFAB」が定める現行ルールにより禁じられているためだ。

プレミアリーグ機構と審判団は、現行制度の制限に満足している様子はなく、音声による会話を生で、より広範囲に放送することを認める競技規則の将来的な改正に向けて働きかけている。これには国際的な関係機関の承認が必要となる。

この動きは、これまでカメラの目の届かないところで行われていた詳細に、ファンがより広くアクセスできるようにしようとする、イングランドサッカーにおける高まりつつある潮流の一環である。視聴者が画面で目にするものと、実際にピッチ上で起きていることとの間の隔たりを縮めようとする試みだ。