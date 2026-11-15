カメラが捉えた、話題のウフキルに対するマズラウィの忠告「やり過ぎるな…」

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モロッコがニジェールに5-1で勝利した試合後、ヌサイル・マズラウィがアユブ・ウフキルに助言を送った。その様子は、モロッコサッカー連盟の公式TikTokチャンネルのカメラに収められた。

ウフキルは長らくオランダ代表でプレーすると思われていた。AZのFWはオランダU-21代表で4試合に出場し、ミハエル・ライジハーにもすでに「イエス」と返事をしていた。

しかし、ウフキルは先週水曜日、最終的にモロッコを選ぶとオランダサッカー協会（KNVB）に伝えた。このFWに多大な投資をしてきた同協会にとって、大きな痛手となった。

「彼を失うのは大きい」と、代表監督はESPNで落胆を口にした。「優れたサッカー選手であるだけでなく、チームにとっても好ましい人物だ」。指揮官もこの決断は予想していなかった。

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「私にとっては非常に驚きだった」とライジハーは嘆いた。「何度も話し合い、その中で彼はオランダU-21代表に尽くし、将来的にはオランダ代表にも加わる可能性があると約束していた」

ウフキルは金曜日の夜、アフリカネイションズカップ予選のニジェール戦に途中出場。すぐにゴールを決め、スコアを5-1として試合を締めくくった。

試合後には連盟のSNS向けに撮影された。何かを話そうとカメラに近づいたところ、ヌサイル・マズラウィがすかさずオランダ語で声をかけた。

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マンチェスター・ユナイテッドのDFは「カメラをあまり気にするな」と耳打ちしているようだ。