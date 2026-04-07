カメラが捉えた対立…ロディガーとカレラスが衝突

レアル・マドリードのドイツ人DFアントニオ・ルディガーは、リーガ・エスパニョーラでのレアル・マヨルカ戦での敗北を受け、チームメイトに対して激しい怒りを露わにした。

この敗戦により、「メルヘン」は優勝争いからさらに一歩遠ざかることとなった。ピッチ上では、ドイツ代表のルディガーがチームメイトの守備の出来に激しい不満を露わにしていた。

DAZNのカメラは、マヨルカが先制点を挙げた直後、ドイツ人DFがアルバロ・カレラスと口論する場面を捉えた。ルディガーはチームメイトに対して激昂した様子で、はっきりとこう言い放った。「おい！…お前はDFだろ。もっとプレッシャーをかけなきゃだめだ」

これは、マフィオのクロスからモリアニスがゴールを決めた直後の出来事だった。ルディガーがスペイン人チームメイトを叱責したのはこれが初めてではなく、別の場面でも彼に警告を繰り返し、守備の強度を高めるよう求めていた。







また、この試合では、フィネシウス・ジュニオールとパブロ・マフィオの有名な対立に新たな一幕が加わった。マヨルカのサイドバックは、ブラジル人スターの集中力を乱そうと執拗に挑み、マフィオはボールを指さしながら「ビーチボール」と口にした。 これは、フィネシウスがバロンドールを受賞していないことを皮肉ったものだ。

一方、ブラジル人選手は、これまでのマヨルカ選手との対決時よりも落ち着いた様子で、こう返した。 「君はすでにテレビ映えする瞬間を掴んだよ。間違いなく今、画面に映っているはずだ」と、マフィオが注目を集めるのは彼と対峙した時だけであることを示唆した。「モビスター」のカメラが捉えたところによると、このやり取りは試合終了間際に行われた。また、マフィオはヴィニシウスに対し、 「お前はうるさくて、泣き虫だ」関連記事



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