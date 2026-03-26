カマルダ：「みんなで一緒にイタリアを応援しよう。いつ戻るのか？決まったスケジュールがあるんだ」

ミランに所属し、現在レッチェへレンタル移籍中のFWフランチェスコ・カマルダが、U-21イタリア代表の試合を観戦するために現地を訪れている。同代表は、次期U-21欧州選手権の予選グループステージの一戦として、同年代の北マケドニア代表と対戦している。

前半終了時のハーフタイムに、彼はRai Sportの取材に応じた。以下、その発言の全容である。

怪我からの回復について - 「多くの犠牲を払っています。毎日、理学療法とジムでのトレーニングを組み合わせたダブルセッションを行い、一日も早く復帰できるよう懸命に取り組んでいます。ただし、手術を担当した外科医から定められた回復スケジュールがあります」

ンドゥールのゴールについて - 「シェールは本当に強い。それはみんなが知っていることで、私が言う必要もない。彼とチーム全体のために本当に嬉しい。あとは監督が適切な言葉を述べてくれるだろう」

イタリア対北アイルランド戦について - 「今夜はイタリア中が注目する一戦です。非常に重要な試合なので、私たち全員が応援し、支えていかなければなりません。パレストラとピシリとは話をしましたが、彼らはとても嬉しそうだしやる気満々です。私たちも彼らのために同じ気持ちです。良い結果が出ることを願っています」。