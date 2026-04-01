カマヴィンガの将来は不透明……パリが動き出す

エドゥアルド・カマヴィンガのレアル・マドリードでの将来は不透明だ。現時点では選手本人やクラブ側から最終的な決定は下されていないものの、このフランス人選手が来夏に「サンティアゴ・ベルナベウ」を去る可能性があるとの報道が相次いでいる。

スペイン紙『AS』によると、パリ・サンジェルマン（PSG）は、この多才なフランス人スター選手の獲得をめぐり、イングランド・プレミアリーグの複数のクラブと競合しているという。

同紙は、イングランドのクラブがカマヴィンガを、プレミアリーグ特有の速いテンポと身体的な強さに完全に適合する選手と見なしており、それが彼を注目のターゲットにしていることを指摘した。

カマヴィンガ本人やレアル・マドリードの首脳陣が、いかなるオファーに対してどのような姿勢を示すかはまだ定まっていないが、報道によれば欧州の主要クラブから具体的な関心が寄せられていることが確認されており、来たる夏の移籍市場において様々なシナリオが展開される可能性が開かれている。

カマヴィンガのレアル・マドリードでのキャリアは、ここ数年、度重なる怪我に見舞われており、それが彼の安定感や出場時間に明らかに影響を与えている。

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特に顕著なのは、足首の負傷（2025年8月および9月）、膝腱や太ももにおける度重なる筋肉の負傷、さらに2024年の膝内側側副靭帯の損傷である。

また、最近では足首の捻挫により欠場しており、こうした度重なる負傷が、彼を時折ローテーション要員へと追いやる一因となった。これが、スペインのクラブとの契約が2029年夏まで残っているにもかかわらず、移籍の可能性を巡る噂を煽る要因の一つとなっている可能性がある。