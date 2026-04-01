カペッロ：「眠れなかった……これがイタリアサッカー改革の計画だ」

ベテランのイタリア人監督ファビオ・カペッロは、自国代表が2026年ワールドカップへの出場権獲得に失敗したことを嘆き、一晩中眠れなかったと語った。

イタリア代表は、2026年ワールドカップ予選プレーオフ決勝で、現地時間火曜日の夜に行われたボスニア・ヘルツェゴビナとのアウェイ戦で、1-1の引き分けの末、PK戦（4-1）で敗れ、再びワールドカップ本大会への出場権獲得という壁を破ることができなかった。

これにより、イタリア代表は2018年、2022年に続き、過去3大会連続でワールドカップ出場を逃すこととなり、アズーリはワールドカップ復帰に向けてさらに4年間を待つことになる。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は史上2度目のワールドカップ出場を決めた。

ワールドカップ出場を逃したカペッロ氏は非常に動揺した様子を見せ、イタリアのような由緒ある名門チームにとって「許容できない」と表現した状況への不満を隠さなかった。

元監督は「一晩中眠れなかった。今でも何が起きたのか信じられない」と認めた。

さらに、スペイン紙『マルカ』へのコメントで、「4度もワールドカップを制したチームの話だ。これはスポーツ界の悲劇であり、恥だ。これはイタリアサッカーが近代史で経験した最悪の出来事の一つだ」と付け加えた。

また、カペッロ氏はイタリアサッカー界の責任者たちを直接批判し、イタリアサッカーの体制に早急な改革を行うよう求めた。

彼は次のように述べた。「ここでは誰も辞任しないだろう。それが最も懸念される点だ。真っ先に責任を負うべきは、連盟会長と経営陣全員である」。

カペッロ氏はイタリアサッカー改革の計画を提示し、「専門家を招集し、現状を分析し、チームをゼロから再構築する必要がある。問題は結果だけにとどまらず、構造的な問題だ」と述べ、若手育成への投資の重要性を強調した。

彼はさらに次のように述べた。「この状況からの回復は非常に困難だろうが、それが真の再生のきっかけになると確信している。イタリアは自らを再発見する必要がある」。

カペッロは次のように締めくくった。「イタリアは悲嘆に暮れている。これほどサッカーに情熱を注ぐ国にとって、3度目の（ワールドカップ）欠場は、到底受け入れがたいことだ」。

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