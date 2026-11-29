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ファビオ・カペッロが『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、フロジノーネに大勝し、ヨーロッパリーグでは敵地でオリンピアコスに逆転勝利を収めたミランについて語った。

この精神力はセリエA優勝にもつながるのか？「なぜ無理だと言える？ 自信が深まり、進んでいる道が正しいと信じられるようになる。こういうプレーをすれば結果を出せるとも思える。それに、順位表が示す通り、ミランは上位にいる。このようなプレーを続ければ、ローマとインテルを悩ませることができる。両チームが最も有力な候補だと見ている。ラツィオ？ 依然として先行しているが、驚きの存在だ。ミランは真の第三勢力になれる。首位につながる道を歩み始めている」

ハッチンソンについて「彼がプレーするのを見るたび、なぜ毎試合出ないのかと思った。オリンピアコス戦では違いを生み出した。相手が彼を捕まえられなかったからだ。興味深いのは、その間も常に冷静さを保っていたことだ。もちろん、正確にボールを蹴ったり、味方にパスを出したりできるプリシッチのような選手も必要だ。もう一つ良い点は、利己的なプレーがまったくないことだ。『自分がやる、自分がシュートを打つ』と言わんばかりの選手は一人も見たことがない。むしろ味方を探している。ハッチンソンに話を戻すと、彼にはスピードと緩急をつける力がある。今のサッカーでは極めて重要な資質で、PSGがそれを示している」

ゴンサロ・ラモスとシセについて「ゴンサロはすぐに決定的な存在になれると思っていたが、時間を与えよう。彼を待つべきだ。ライバルが増えた今こそ、それが刺激になるかもしれない。ゴール前でボールを受ける必要があるのも事実だ。得点はゴール前の最後の10～12メートルで生まれるが、彼に届いたボールは少なかった。だから彼を擁護する。シセ？ 9番として必ずゴールを決める。それに、彼ならできると言うシルヴィオ・バルディーニを信頼している……」