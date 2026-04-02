カペッロ：イタリアのディフェンダーたちは守備より攻撃が得意だ！

長年の経験を持つイタリア人監督、ファビオ・カペッロ氏は、ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦の末に痛恨の敗北を喫し、アズーリが3大会連続でワールドカップ出場を逃したことを受け、代表チームのディフェンダーたちのパフォーマンスを厳しく批判した。

カペッロ氏はイタリア紙『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、「守備に関して言えば、この歴史的な局面において、我々はハイレベルなディフェンダーを擁していない」と語った。

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さらに彼はこう続けた。「我々の守備陣は、パスやボール運びに長けた優秀な選手たちで構成されているが、ポジショニングや純粋な守備的マークにおいては効率が低い。我々に必要なのは、単に洗練された美しいプレーをする選手ではなく、より現実的で、何よりもまず守備能力を備えた選手だ」

元レアル・マドリード監督はさらにこう続けた。「彼らは前線への進出や攻撃的なプレーは得意だが、伝統的な守備任務に専念しなければならない場面では、より大きな困難を露呈している」。

カペッロ氏は、インテル・ミラノのディフェンダー、アレッサンドロ・バストーニを直接批判し、ボスニア戦で退場処分となった場面で「重大なミス」を犯したと指摘した。

また、アーセナルのスター選手リカルド・カラフィオーリについても、守備の堅さよりも攻撃的なスタイルを優先するディフェンダーの一人だと指摘した。