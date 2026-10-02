カペッロ「イタリアでは、もう守備の仕方が分からなくなっている」

「もう守れなくなっている。守備の局面にほとんど注意が払われていない。このイタリア代表には、まだボールを奪い返そうとする怒りを見ていない。私はイタリア代表を狂おしいほど愛している。家でも国歌が流れれば立ち上がる。でも、代表を率いなかったことを後悔はしていない」。『ガゼッタ』副編集長代理であり、トレント・スポーツフェスティバルの学術ディレクターを務めるジャンニ・ヴァレンティとの場で、ファビオ・カペッロは自身のキャリアを振り返った。選手としては4度のスクデットとイタリア代表での経験、監督としてはミランとローマで5度のスクデットとチャンピオンズカップ1回の優勝、さらにマドリードでの経験、代表監督としての経験、そしてイングランド、ロシア、中国での経験について語った。「監督たちは若手を起用する勇気があまりにも足りない。彼らは評価するために実際に試されるべきだ。若い選手たちは自分の資質を示せるようにされなければならないのに、実際には外国人により多くのチャンスが与えられている。

プレー面ではボール保持が重視され、選手たちは仕掛けることや縦に速く入れることをためらわされている。私は、かつての、そして私たちを誇らしい気持ちにさせてくれたイタリアサッカーに戻ってほしい。今の私はあまり信頼していない。皆で一緒にどこへ向かうべきかを理解する謙虚さがない」。最後に、形式上はすでに閉会した後だったが、カペッロは再び口を開いた。本人の説明によれば、「これはどうしても言わなければならない。若者たちには、サッカーをしながら楽しむことを許してあげてほしい。私は5年間、育成年代を指導した。シーズンの初めには保護者を集めて、こう言っていた。審判や相手、あるいはほかの誰かに向かって怒鳴るのは聞きたくない。そんなことがあれば、あなたの息子はプレーしない」