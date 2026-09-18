パリ・サンジェルマンのクラブ内は、完全な安定と調和に包まれている。来る10月のバロンドール獲得にふさわしい世界最高の選手が誰かをめぐって数週間にわたり議論と憶測が沸き立つなか、首都クラブのスター選手たちは個人的な争いから距離を置き、互いに支え合うことを選んでいる。

この最高権威の賞を受けるにふさわしいのは自分だと主張した好調のラミン・ヤマルとキリアン・エムバペのコンビによる鋭い発言とは対照的に、ウスマン・デンベレはより「洗練された」謙虚な道を選んだ。金曜日に「Ligue 1+」で放送されたインタビューのなかで、このフランス人フォワードは、バロンドール受賞に最もふさわしいのはチームメートであるジョージア人のフビチャ・クワラツヘリアだと語ったのだ。

この称賛の場に隣り合わせていたジョージア人スターの返答も、すぐに返ってきた。クワラツヘリアも同じく、今年誰に自分の票を投じるかと問われると、上品な口調でデンベレを選ぶと明言し、こう語った。「僕はウス（ウスマン）に投票するよ。チームを牽引し、決定力を備えている彼の能力は、僕たちにとって非常に重要なんだ。彼が一緒にいてくれて本当に嬉しい。ボールを持って走り出した彼を止めることはできない」。

昨シーズンのチームメートの際立った瞬間について、クワラツヘリアはこう付け加えた。「アーセナル戦で決めたPKは、大きな節目だった。あのとき彼は、信じられないほどの奇跡的な自信を見せてくれた」。この友好的なやり取りは、パリの攻撃コンビの強固な関係と抜群の調和の大きさを映し出していた。

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