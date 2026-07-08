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Erling HaalandGetty Images

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カナダ、2030年W杯へノルウェーからハーランドのレンタル移籍を要請！

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ハーランドが2026年ワールドカップで輝いた

トルコで開催されたNATO首脳会議で、カナダのマーク・カーニー首相はノルウェーの首相に、次回のワールドカップでスター選手エリング・ハーランドをカナダ代表に「貸し出してくれないか」と冗談を言った。

このジョークは、アンカラでの首脳会議の合間に、カーニー首相とノルウェー、ドイツの首脳が会談していた際に飛び出した。

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カナダとノルウェーの強固な協力関係を語りつつ、カーニー外相はマンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランドの「レンタル」をノルウェー外相に持ちかけた。

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ロイター通信によると、カーニーは「装備だけでなく人材も共有しよう。次のワールドカップでハーランドを貸してくれれば助かる」と冗談を飛ばした。 ストーレ首相は笑いをこらえきれなかった。

ノルウェー首相は即座にバイキングの漕ぎジェスチャーを披露し、「彼は売り物ではない」と応じた。

ノルウェー代表は2026年W杯でブラジルを破りベスト16進出。準々決勝ではイングランドと対戦する。

一方、共催国カナダは先週の16強でモロッコに0－3で敗れ、大会を去った。

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