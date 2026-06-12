カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の前から、視聴者はある人物に怒っている。

カナダで開催されたワールドカップの開会式中、解説者のヤン・ロエルフス氏の話し続け方に視聴者が激怒。X（旧Twitter）には批判が殺到した。

ワールドカップには開会式が3回ある。メキシコでは開催国対南アフリカ戦（2-0）の前に、トロントではカナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の前に式典が行われた。

ウィリアム・プリンスがカナダ先住民の声を代表し、北米大陸を代表して開会を宣言。その後、アレッシア・カラ、ノラ・ファテヒ、ヴェゲドリーム、サンジョイらがパフォーマンスを披露した。

この試合の解説を担当したロエルフスは式典中も話し続け、試合前からSNSで批判されていた。

視聴者は「また解説者がベラベラしゃべっている」「なぜパフォーマンス中に話すのか」と疑問を投げかけた。

別の視聴者も「余計な豆知識やニュースを垂れ流すより、開会式の音をそのまま聞かせてほしい」と投稿した。 別の視聴者は「サッカーの実況解説者たちは、いつになったら開会式のライブパフォーマンス中にベラベラ喋るのをやめるんだ？ それを『黙っている技術』って言うんだよ……」と投稿した。

カナダとボスニア・ヘルツェゴビナは21時に初戦に臨み、深夜には開催国アメリカがパラグアイと対戦する。