カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は、ワールドカップでの敗退に落胆した。前半は優勝候補モロッコと互角だったが、後半開始早々に失点し0－3で敗れた。「我々が上回っていた」とマーシュ監督は語った。

前半は互角の展開で、モロッコ4枚、カナダ2枚の警告が出る荒れた内容だった。

後半開始早々、アシュラフ・ハキミのフリーキックからアゼディン・ウナヒが先制。モロッコはその後も優位に立ち、ウナヒとスフィアン・ラヒミが追加点を奪った。

試合後、マーシュ監督は「俺たちの方が優れていた」と歯を食いしばった。

「相手は我々より良いプレーをいくつか見せたが、インテンシティを高めること自体は問題ではなかった。相手は攻撃の最終局面で少し質が高かったし、我々には必要な時に決定的なプレーをするための、ほんの少しの力が欠けていたんだ。」

「だが、戦術やコンセプト、そして強豪相手に信念を持って挑んだ姿勢では……前半も後半序盤も、我々が圧倒していた！」

「あの1プレー（ハキミの直接FK、編注）がなければ試合は我々のものだった」とマルシュ監督は語った。モロッコは準々決勝でフランスまたはパラグアイと対戦する。試合は木曜22時（オランダ時間）にボストンで行われる。



