カナダ代表監督が、エースのアルフォンソ・デイヴィスについて悪いニュースを報告した。

カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は『The Athletic』の取材に、ワールドカップ初戦でアルフォンソ・デイヴィスを起用できないと明かした。負傷から回復途上の彼は、今後も出場が難しい可能性がある。

デイヴィスが最後にプレーしたのは5月6日。所属するバイエルン・ミュンヘンはチャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンに1-1で引き分け、5-4の敗退が決まった。

試合はフル出場したが終了後にハムストリングの負傷が判明し、回復に時間を要するため代表キャンプ初週も不参加だった。

左SBの彼は金曜のボスニア・ヘルツェゴビナ戦を確実に欠場する。

グループリーグの残り試合も欠場する可能性があるが、マーシュ監督は前向きだ。「昨日（水曜日）にMRI検査を行った」と代表監督は語った。

「検査の結果、彼の回復は驚くほど順調で、ほぼ完全な状態にあるという非常に前向きな兆候が見られました。我々はトレーニングの強度を上げる準備を進めています。彼は、いつものように、筋肉の怪我からの回復力の高さを示していると思います」

一日も早くコンディションを取り戻すため、デイヴィスは専属フィジオセラピストのマティアス・ブランケンブルクと協力している。マルシュ監督は「彼のフィジオセラピストがそばにいてくれたことが、非常に大きな助けになった」と話す。

「今後数日から数週間で回復を早め、チームに貢献できる状態にしたい」とマルシュは語った。

ここ数年、怪我の多いデイヴィスに対し、マルシュ監督がどこまでリスクを冒すのか注目される。彼は昨年3月に前十字靭帯を断裂し、その後も筋肉系の怪我が続いている。

グループB初戦のボスニア戦後、カナダはカタール（6月19日）とスイス（6月24日）と対戦する。