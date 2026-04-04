カナダで開催される2026年ワールドカップのチケット入手方法：スタジアム情報、トロントとバンクーバーの試合日程、開催都市など

カナダのサッカーファンは、6月12日を心待ちにしている。この日、カナダ代表「カナックス」はトロントの中心地で2026年ワールドカップの戦いをスタートさせる。ホームチームは、ワールドカップの歴史に新たな1ページを刻むべく、歴史的な旅路へと踏み出す。
グループステージにおけるカナダの3試合の開催に加え、カナダのスタジアムでは、トロントでのドイツ対コートジボワール戦、バンクーバーでのニュージーランド対ベルギー戦など、注目の激戦が繰り広げられる。さらに、エジプト代表「ファラオズ」対ニュージーランド戦という、アラブ勢の注目の一戦も予定されている。
クーワラでは、2026年カナダワールドカップのチケットに関する包括的かつ独占的なガイドをお届けします。価格や売り切れ前にチケットを入手する方法なども含めてご紹介します。
2026年カナダワールドカップの試合はいつ開催される？
カナダでは、2026年ワールドカップで13試合が開催されます（グループステージ10試合、ノックアウトステージ3試合）。現地時間での試合日程は以下の通りです：
|日時
|試合（現地時間）
|会場
|チケット
|6月12日（金）
|グループB：カナダ 対 UEFAルートAの勝ち上がりチーム（午後3時）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月13日（土
|グループD：オーストラリア 対 UEFAルートCの勝ち上がりチーム（午後9時）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|6月17日（水）
|グループL：ガーナ対パナマ（午後7時）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月18日（木）
|グループB：カナダ対カタール（午後3時）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|6月20日（土）
|グループE：ドイツ対コートジボワール（午後4時）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月21日（日）
|グループG：ニュージーランド対エジプト（午後6時）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|6月23日（火）
|グループL：パナマ対クロアチア（午後7時）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月24日（水）
|グループB：スイス対カナダ（正午12時）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|6月26日（金）
|グループI：セネガル対ルート2の勝者（午後3時）
|BMOフィールド（トロント）
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|6月26日（金）
|グループG：ニュージーランド対ベルギー（午後8時）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|7月2日（木）
|ラウンド16：グループKの2位 対 グループLの2位（午後7時）
|BMOフィールド（トロント）
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|7月2日（木）
|ラウンド32：グループBの1位 対 グループE/F/G/I/Jの3位（午後8時）
|BCプレイス（バンクーバー）
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|7月7日（火）
|ラウンド16：後日決定 対 後日決定（午後1時）
|BCプレイス（バンクーバー）
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カナダで開催される2026年ワールドカップのチケット入手方法
サッカーファンには、事前抽選やランダム抽選などの過去の段階を通じて、FIFA公式ポータルからチケットを購入する機会がいくつかありました。しかし、もしこれらの機会を逃してしまったらどうでしょうか？
ラストミニッツ販売
これまでの抽選で運に恵まれなかった場合、公式ルートでの最後のチャンスは、4月に始まる「ラストミニット販売」です。FIFAは販売枚数を公表していませんが、圧倒的な需要があるため、瞬く間に売り切れることが予想されます。
セカンダリーマーケット（最適かつ安全な解決策）
特定の試合のチケットが必要な方や、FIFAの抽選に間に合わなかった方にとって、StubHubのようなセカンダリーチケットプラットフォームは理想的な選択肢となります。 これらのプラットフォームは座席や日程の選択においてより柔軟性を提供し、公式サイトで売り切れと発表された場合でもチケットを入手できる活気ある市場となっています。ただし、価格は需要と供給の力学に左右される点にご留意ください。
カナダでの2026年ワールドカップのチケット価格は？
カナダでのチケットは、主に4つのカテゴリーに分類されます：
- カテゴリー1：最も高価で、スタジアムの下層階に位置します。
- カテゴリー2および3：スタジアム内の様々な場所で、素晴らしい視界を提供します。
- カテゴリー4：最も手頃な価格で、主にスタジアムの上層階に位置します。
各カテゴリーの推定価格は以下の通りです：
|カテゴリー
|チケット価格帯
|グループステージ（開催国を除く）
|60ドル～620ドル
|グループステージ（カナダ、アメリカ、メキシコの試合）
|75ドル～2,735ドル
|ラウンド16
|105ドル - 750ドル
|ベスト16
|170ドル～980ドル
StubHubなどの転売サイトでは、カナダの試合のチケットが約265ドルから購入可能です。
2026年カナダW杯のスタジアム
試合は、カナダの2つの建築的ランドマークで開催されます：
- BCプレイス（バンクーバー）：収容人数54,000人。
- BMOフィールド（トロント）：収容人数45,000人。
ワールドカップのカナダでの試合に何が期待できるか？
カナダではアイスホッケーが国民的スポーツですが、この夏、国中がサッカー一色に染まります。カナダ代表はFIFAランキングで飛躍的な上昇を見せ、史上初めて2大会連続でのワールドカップ本大会出場を目指しています。
ジェシー・マーシュ監督の下、「カナックス」は非常に有望なパフォーマンスを見せており、コパ・アメリカ2024では準決勝に進出し、アメリカ合衆国に対して重要な勝利を収めた。 カナダに加え、エジプト、セネガル、パナマ、ニュージーランドといった代表チームもカナダの地で力強いプレーを見せ、忘れられないサッカーの祭典となるでしょう。