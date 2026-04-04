カナダで開催される2026年ワールドカップのチケット入手方法：スタジアム情報、トロントとバンクーバーの試合日程、開催都市など

カナダのサッカーファンは、6月12日を心待ちにしている。この日、カナダ代表「カナックス」はトロントの中心地で2026年ワールドカップの戦いをスタートさせる。ホームチームは、ワールドカップの歴史に新たな1ページを刻むべく、歴史的な旅路へと踏み出す。

グループステージにおけるカナダの3試合の開催に加え、カナダのスタジアムでは、トロントでのドイツ対コートジボワール戦、バンクーバーでのニュージーランド対ベルギー戦など、注目の激戦が繰り広げられる。さらに、エジプト代表「ファラオズ」対ニュージーランド戦という、アラブ勢の注目の一戦も予定されている。

クーワラでは、2026年カナダワールドカップのチケットに関する包括的かつ独占的なガイドをお届けします。価格や売り切れ前にチケットを入手する方法なども含めてご紹介します。

2026年カナダワールドカップの試合はいつ開催される？

カナダでは、2026年ワールドカップで13試合が開催されます（グループステージ10試合、ノックアウトステージ3試合）。現地時間での試合日程は以下の通りです：