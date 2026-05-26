カナダで開催される2026年ワールドカップのチケット入手方法、スタジアム情報、トロントとバンクーバーの試合日程などを紹介します。

カナダのフットボールファンは6月12日を心待ちにしている。この日、代表チーム「カナックス」がトロントで2026年ワールドカップの初戦に臨む。開催国カナダは、大会に新たな歴史を刻むことを目指している。

各会場では他にも注目度の高いグループリーグ戦が予定されている。トロントではドイツ対コートジボワール、バンクーバーではニュージーランド対ベルギー、さらにエジプト対ニュージーランドが行われる。

カナダでの試合日程は？

カナダではグループステージ10試合とノックアウトステージ3試合の計13試合が開催され、全試合の日程は以下のとおりです。

日付 試合（現地時間） 会場 チケット 6月12日（金） グループB：カナダ vs. ボスニア・ヘルツェゴビナ（15:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月13日（土） グループD：オーストラリア対トルコ（21:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 6月17日（水） グループL：ガーナ対パナマ（19:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月18日（木） グループB：カナダ対カタール（15:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 6月20日（土） グループE：ドイツ対コートジボワール（16:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月21日（日） グループG：ニュージーランド対エジプト（18:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 6月23日（火） グループL：パナマ対クロアチア（19:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月24日（水） グループB：スイス対カナダ（12:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 6月26日（金） グループI：セネガル対イラク（15:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 6月26日（金） グループG：ニュージーランド対ベルギー（20:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 7月2日（木） 決勝トーナメント1回戦：グループK 2位 vs グループL 2位（19:00） BMOフィールド（トロント） 今すぐ予約 7月2日（木） ラウンド・オブ・32：グループB 1位 vs グループE/F/G/I/Jの3位チーム（20:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約 7月7日（火） 決勝トーナメント1回戦：未定 対 未定（13:00） BCプレイス（バンクーバー） 今すぐ予約

カナダで2026年ワールドカップのチケットを購入するには？

本日時点で、Visa先行販売・早期抽選・ランダム抽選を含む主要な公式チケット抽選はすべて終了しています。

この期間中に5億件以上の申し込みがあり、現在、一般販売用の残席は過去最低水準です。

以下、知っておくべき要点です：

4月1日から「 ラストミニット販売期間 」が始まり、抽選ではなく完全な先着順で販売されます。購入が確定するとすぐに確認が行われ、FIFAから直接公式チケットを購入できる最後のチャンスです。

」が始まり、抽選ではなく完全な先着順で販売されます。購入が確定するとすぐに確認が行われ、FIFAから直接公式チケットを購入できる最後のチャンスです。 また、 FIFA公式リセールマーケットプレイス も利用可能です。

も利用可能です。 StubHubなどの二次販売サイトも利用できますが、購入前に各サイトの規約を確認してください。

2026年カナダW杯のチケット価格は？

カナダでのチケットは主に以下の4つのカテゴリーに分類されます：

カテゴリー1： 最も高価で、最下段の席です。

最も高価で、最下段の席です。 カテゴリー2と3は スタジアム全体を見渡せる席です。

スタジアム全体を見渡せる席です。 カテゴリー4：最も手頃な価格で、通常は上層席です。

予想価格は会場ごとに異なります：

カテゴリー チケット価格帯 グループステージ（開催国を除く） 60～620ドル グループステージ（カナダ、アメリカ、メキシコの試合） 75～2,735ドル 決勝トーナメント1回戦 105～750ドル ベスト16 170～980ドル

カナダの2026年ワールドカップ開催スタジアムでこれらの試合が行われます。

試合は2つの象徴的なスタジアムで開催されます：

BCプレイス（バンクーバー）： 収容人数54,000人。

収容人数54,000人。 BMOフィールド（トロント）：収容45,000人。

カナダで開催される試合では何が期待できるでしょうか？

アイスホッケーが国民的スポーツだが、この夏はサッカーが主役だ。カナダ代表はFIFAランキングを上げ、史上初めて2大会連続の本大会出場へ王手をかけている。

ジェシー・マーシュ監督率いる「カナックス」は2024年コパ・アメリカで準決勝に進出し、アメリカにも勝利して勢いに乗っている。

エジプト、セネガル、パナマ、ニュージーランドもカナダで対戦し、記憶に残る大会になる条件は整った。