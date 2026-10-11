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ライブ
imago-sport-1084379692.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal
翻訳者：

カトリーヌがFCユトレヒトで見事な2得点、ヴィレムIIをさらに泥沼へ

ユトレヒト 対 ヴィレムII
ユトレヒト
ヴィレムII
エールディビジ

FCユトレヒトは日曜日、ヴィレムIIに3-1で勝利し、フリーデンロテレイ・エールディビジで今季2勝目を挙げた。ヨアン・カトリーヌが鮮やかな2ゴールを決め、勝利の立役者となった。ヴィレムIIは8節を終えて、いまだ初勝利を挙げられていない。

前半はホームのFCユトレヒトが主導権を握り、特にカトリーヌとアルテュール・ザグレが活発に動いた。ヴィレムIIは守勢に回り、0-0のままハーフタイムを迎えられたことに安堵した。

FCユトレヒトは後半開始から数分で均衡を破った。カトリーヌが内側に切り込み、ゴール右隅にシュートを決めた。今季まだ十分に楽しませてもらっていなかったデ・ハルヘンワールトの観客は、大いに胸をなで下ろした。

先制点の歓喜は長く続かなかった。試合開始から1時間が過ぎた頃、フェイエノールトから期限付き移籍中のジェイデン・スロリーがゴール左下に決めた。その後は、負傷したザグレの状態が懸念された。ザグレはアントニー・コレイアによって交代させられた。

雨のユトレヒトで時間が過ぎていくなか、ホームのファンからは次第に不満の声が上がり始めた。しかし残り15分、カトリーヌがゴール左上に強烈なシュートをたたき込み、ユトレヒトのサポーターを安心させた。

ヴィレムIIは新たな敗戦を避けるため、全力で反撃に出なければならなかった。デヴィン・ハーンがヘディングで狙ったが、シュートは阻まれた。一方、ユトレヒトの今季2勝目は刻一刻と近づいていた。

コレイア率いるチームはリードを守り、途中出場のアンヘル・アラルコンもゴールを決めて、エールディビジの中位グループに追いついた。ヴィレムIIは開幕から8試合で6敗を喫し、最下位に沈んでいる。ティルブルフでは懸念が高まっている。 

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