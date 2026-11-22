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ボカ・ジュニアーズは土曜夜、アトレチコ・ミネイロを2-0で下し、コパ・スダメリカーナを制した。しかし決勝後、主将レアンドロ・パレデスがインタビュー中に突然失神し、周囲は騒然となった。

パレデスが先発したボカは、早い段階で先制。16分にサンティアゴ・アスカシバルが先制点を挙げた。後半開始直後にはミゲル・メレンティエルがゴールを決め、アルゼンチン勢の勝利を確実なものにした。

パレデスは開始から1時間弱で交代した。ロドルフォ・アルアバレーナ監督が試合後に明かしたところによると、このMFは前半からめまいを訴えていた。

「前半の終わりにめまいを感じていたが、ハーフタイム中に体調が良くなり始めた」

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結局、パレデス自身が交代を求めた。監督は「後半に入ると、苦しんでいるのがすぐに分かった」と語った。

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試合後、パレデスはDSportsのカメラの前に姿を見せた。アルゼンチン代表選手は、優勝した決勝戦についてリポーターのマルセロ・ベネデットの質問に答えていたが、インタビュー中に突然異変が起きた。

主将は不意に失神。ベネデットは、ASローマやパリ・サンジェルマンなどでプレーしたパレデスを支えようとした。映像には、32歳のパレデスが地面に横たわる姿も短く映っている。

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パレデスは直ちに医療処置を受け、その後、念のため病院で検査を受けた。ほどなく帰宅できたパレデスは、インスタグラムを通じてフォロワーを安心させた。

「みんな、メッセージをありがとう。何度も続けてくるくる回ったせいで、少しめまいがしただけだよ」とパレデスは冗談を交えて伝えた。

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コパ・スダメリカーナ決勝は、コロンビアのバランキージャで行われた。現地では高い気温と湿度が厳しいコンディションをもたらしていた。それがアルゼンチン人選手の症状に関係した可能性もある。