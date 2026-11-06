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マイターが2026-27シーズンのFAカップで使用する試合球を発表し、ウェンブリーへの道のりは鮮やかに一新された。数十年にわたる伝統と最先端の飛行技術を融合させた新デザインは、世界で最も有名な国内カップ戦ならではの精神を表現することを目指している。

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歴史ある大会に新たなデザイン

英国のメーカー、マイターは、2026-27シーズンの男子・女子FAカップで使用される公式試合球「アルティマックス・プロ」を発表した。男子大会用は白、赤、黒を大胆に配色し、ウェンブリーまでの道のりを表す銀色のリボンのデザインをあしらった。一方、女子FAカップ用のボールはライム、紫、黒を鮮やかに組み合わせ、大会のトロフィーに着想を得たメタリックな山形模様を施している。

マイターは新たな試合球の発表に合わせ、グラスルーツをテーマにした新たなコンテンツシリーズ「何て呼ぶ？」を開始した。この企画は、「ウェンブリー」や「ダブルス」と呼ばれることの多い、昔ながらの校庭遊びを題材にしており、一般のプレーヤーにそれぞれのFAカップ決勝をVIPとして観戦する機会を提供する。

グラスルーツとのつながりをたたえる

マイターのブランド責任者、アレックス・ロバーツ氏は、新デザインについて、国内大会の豊かな歴史に敬意を表すために生み出したと説明した。また、イングランドの各カテゴリーで生まれる多様な物語を映し出すボールを作りたいというブランドの思いを強調した。

ロバーツ氏は「エミレーツFAカップは、イングランドサッカーのあらゆるカテゴリーにとって非常に特別な大会です。私たちは、そこから生まれる素晴らしい物語をたたえる公式試合球を作りたいと考えました」と述べた。「マイターにしかできない形で、印象的なデザインとトップレベルの性能を実現する技術を組み合わせた2026-27シーズンのボールを発表でき、誇りに思います」

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新たなグラスルーツの大会については、こう付け加えた。「私たちは、この大会がサッカーのあらゆるレベルと持つ独自のつながりもたたえたいと考えました。『FAカップ・ダブルス』『ウェンブリー』『ノックアウト』、あるいはまったく別の呼び名でも、この遊びには大会が体現するものがすべて詰まっています。誰にでも、自分が輝く瞬間が訪れ得るのです」

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現代のサッカーに向けた設計

新たなアルティマックス・プロは、目を引く外観だけでなく、技術面でも大幅に進化した。マイターは、飛行時の安定性と耐久性の両方を高めるために設計された6枚のパネル構造を採用している。

コントロール性能を高めるため、フォーム製のクッション材を20％増やしたほか、空力設計の改良によって飛行中の空気抵抗を10％削減した。さらに、熱圧着した継ぎ目によって吸水を最小限に抑え、変わりやすいことで知られる英国の天候に左右されず、安定した性能を発揮する。

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決勝への道のり

「何て呼ぶ？」シリーズでは、司会者のトム・ギャラットとオリヴィア・ブザグロが進行する地域予選で、2人組のチームが対戦する。出場者は、Behind the Whistleが審判を務める試合で、ゴールを守るインターネットパーソナリティーのScouseGKを攻略し、決勝進出を目指す。

プロとセミプロのクラブにとっても、2026-27シーズンのカップ戦に向けた準備が進むにつれ、この新しいボールは練習場でおなじみの存在になるだろう。例年、最も早い予選は夏の終わりに始まるため、新たなアルティマックス・プロを公式戦で最初に試すのは、ノンリーグのクラブとなる。