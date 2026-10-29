バイエルン・ミュンヘンの元MFは水曜夜、アストン・ヴィラがカラバオカップでAFCボーンマスと対戦したアウェー戦で、移籍後初めて先発出場を果たした。しかし、チームは完敗を喫した。

バーミンガムのクラブは、レヴァークーゼンに所属していたアミン・アドリ（7分）、ルイス・クック（51分）、アルバロ・ロドリゲス（69分）にゴールを許し、チェリーズに0-3で敗れた。ゴレツカは70分間プレーし、ウナイ・エメリ監督によってジョン・マッギンと交代した。

ゴレツカにとって、所属クラブでの厳しいスタートがそのまま続く形となった。夏にバイエルンとの契約が満了し、移籍金なしでアストン・ヴィラに加入したが、長引く膝の問題によって加入直後の数試合を欠場した。

デビューを果たしたのは約2週間前。チャンピオンズリーグでフェネルバフチェ・イスタンブールに6-0で勝利した試合の終盤に途中出場した。その後、ニューカッスル・ユナイテッド、バイキングFK、マンチェスター・シティとの試合でも短時間の出場を重ね、今回エメリ監督から初めて先発に起用された。

31歳のゴレツカに次の出場機会が訪れるのは、アストン・ヴィラがプレミアリーグでフラムをホームに迎える今週土曜の試合となる。