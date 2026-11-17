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いつものように、アントニオ・カッサーノの発言はありきたりではなく、元同僚のほぼ誰に対しても辛辣だ。今回、その矛先が向いたのはロナウジーニョ。かつてミランで背番号99を着けたカッサーノは、日曜午後に46歳のロナウジーニョが出場し、フォルリとのダービーに勝利したラヴェンナのマーケティング施策を批判した。

「まず前提として、人としても選手としてもロナウジーニョを尊敬している。メッシ、マラドーナ、ロナウド・フェノーメノ、そしておそらくペレと並ぶ、歴代最高の5人に入ると思う。ロナウジーニョは歴史上最も優れた選手の一人だ。勝てるものはすべて勝ち取るという、とてつもないキャリアを送り、比類なき技術で唯一無二の素晴らしいことを成し遂げた。ただ、これから話すこととは分けなければならない。まったく別の話だからだ。ああいう人物には大きな敬意を抱いているし、ロナウジーニョにはあらゆる面で脱帽する。それでも、先日の彼の行動は、私には見ていてひどい、ひどい、ひどいものだった。46歳で、あんな状態で、何をしに行ったのか理解できない……。友人のチプリアーニとの関係があるからやったのか？ 大金をもらったからなのか？ それとも、理由は分からないが……。私には茶番だった」