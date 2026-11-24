共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アントニオ・カッサーノが再びミランについて語った。ミランはホームでフロジノーネに5-1で勝利し、チャンピオンズリーグ出場圏内を維持している。カッサーノはいつものように、ニコラ・ヴェントラとレレ・アダーニも出演する番組『Viva El Futbol Official』でこう語った。「監督は素晴らしい仕事をしている。補強？ 攻撃陣ならブルージュのトレゾルディが大好きだ。獲得には少なくとも6000万かかるが、私としてはセカンドストライカーが必要だと思う。前線にはすでにラモスという超一流選手がいる」

続いてカルディナーレとアモリムにこう提言した。「ミランにはハイレベルなセンターバックと左サイドの選手も必要だ。補強が必要なのはこのポジションだ」

さらに、ミランの元監督マッシミリアーノ・アッレグリと元スポーツディレクターのイグリ・ターレを批判した。話題はアルファジョ・シセだ。「昨年、彼らは困り果ててシセを放出した。違うと言うなら反論してみろ！ シセはカタンザーロへ行き、今は戻ってきて素晴らしいプレーをしている。彼のことをうれしく思う。昨年、アッレグリとターレはシセがセリエAではプレーできないと言った。覚えておこう」