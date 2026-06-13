カタールは土曜の夜、2026年ワールドカップで歴史的初得点を挙げた。 ジュレン・ロペテギ監督率いるチームは、試合終盤まで敗色濃厚だったが、ロスタイムにブアレム・クキのヘディングで1－1の同点に追いつき、国史上初の勝ち点を手にした。

開始2分、アカンジのミスからエドミルソン・ジュニアがGKコベルと1対1になったが、コベルが好守で阻んだ。

その後、スイスが主導権を握る。ダン・ンドエは序盤から脅威で、難しい角度からのシュートはメシャール・アブナダに阻まれ、続くフリーの場面でも枠を外した。

15分にはスイスがPKを獲得。 レモ・フロイラーがペナルティエリア内でGKアブナダに倒され、主審のヘクター・マルティネスは即座にPKを宣告。フロイラーのオフサイドの可能性が議論されたが判定は覆らず、エンボロが冷静にゴール隅へ沈めた：0-1。

先制後もスイスは圧力を維持。デニス・ザカリアのシュートはアブナダが止め、ンドエも再三ゴールに迫った。アブナダの好守がカタールを支えた。

カタールは前半終了間際にエドミルソン・ジュニアが至近距離から狙ったが、コベルが阻んだ。スイスもハーフタイム直前にバルガス、ンドイエ、エビスチャーの連続チャンスがあったが、2点目は奪えなかった。

後半も流れは変わらず、シャカのミドルやンドエのシュートが枠を外れた。60分過ぎにロペテギ監督が3人交代で反撃を図ったが、カタールに決定機はほとんどなかった。

終盤もスイスは決定機を逃し続け、カタールは逆転を信じ続けた。

その報いは4分間のアディショナルタイムに訪れた。左からのクロスをブアレム・クキが頭で合わせ、1－1。カタールは同点弾で歓喜に湧いたが、残り数分を守りに徹した。 スイスはその後も決定機を作れず、敗北を喫した。