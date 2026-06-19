カタール戦で6失点。ワールドカップ史上、アラブ諸国が喫した最悪の敗戦は？

カタール代表は開催国カナダに0－6で完敗し、アラブ勢としてワールドカップ史上最悪の敗戦を経験した。

2人の退場者がでたことで守備は崩れ、大敗を免れなかった。初戦でスイスと1－1で引き分け勝ち点を挙げたものの、グループB突破は厳しくなった。

とはいえ、この敗戦はアラブ諸国の歴史上最悪の惨敗ではない。この「不名誉なリスト」では2位にとどまる。

最も大きいのは2002年にドイツに0-8で負けたサウジアラビアだ。

また、2018年大会ではロシアに0－5で敗れ3位に入った。この大会はロシアがホスト国だった。

4失点差の敗戦は大会史上4度あり、直近では今大会でチュニジアがスウェーデンに1-5で敗れた一戦だ。1990年大会ではUAEがドイツに同じスコアで敗れている。

また、サウジアラビアは2006年にウクライナ、1998年にフランスに0-4で敗れている。

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アジアの呪い

なお、アジア勢は開催国に対し依然として「コンプレックス」を抱えている。これまでアジア勢は開催国から勝ち点1も奪えず、1得点も挙げていない。

「スタッツ・フット」の統計では、アジア勢は開催国と4試合を行い、全敗で16失点、得点はなし。

また、オプタによると、カタールのジュリアン・ルピテギ監督は、ワールドカップで6点差で敗れた初のスペイン人監督となった。