カナダ代表のイスマイル・コニエは、金曜の早朝に行われたカタール代表戦で重傷を負い、脚の2本の骨を骨折して緊急手術を受けた。その後、自身のインスタグラムに感動的なメッセージを投稿した。

所属するイタリア・サッスオーロのチームメイト、モイーズ・ポンピートと撮った前向きな写真を投稿し、チームメイトや支えてくれた人々への信仰と感謝を込めたメッセージを寄せた。 「神は一度も私を見捨てませんでした。それなのに、なぜ今になって神を疑うのでしょうか。神はすべてを見通し、私たち一人ひとりの計画を持っておられます。」

さらに彼はこう続けた。「今回の試練は私の信仰と人格を試すものだが、私は備えができている。神は乗り越えられない試練を与えない。苦難は最高の贈り物だ。 皆さんの愛と支援に心を打たれました。心から感謝しています。連絡や祈りを寄せてくれたすべての方への感謝は言葉にできません。誰もがこんな愛に恵まれるわけではないので、神に感謝します」。

また、ベンチに回ったことを受け、代表チームメイトへ「カナダの兄弟たち、私は今、最前線から支えるアシスタントコーチとなった。 僕は皆のことを心から愛している。君たちは僕のすべてだ。昨日のことは永遠に忘れない。すぐに戻って、また一緒に思い出を作ろう」。

開催国カナダ代表は第1節のボスニア戦で引き分けた後、カタールに6-0で大勝したが、コニエの負傷が勝利の喜びに影を落とした。

57分、3－0でリードした場面で、カタール代表アセム・マディボの危険なタックルを受け、コニエはピッチに倒れ込んだ。 その深刻な負傷に、味方だけでなく相手選手も動揺。医療スタッフが駆け寄り、主審はマディポにレッドカードを提示した。彼は涙を流しながらピッチを去った。

この危険なタックルにカナダのジェシー・マーシュ監督や選手たちは激怒し、両ベンチ間で乱闘が発生した。試合終了のホイッスル後も混乱は続いた。

カナダサッカー協会は公式声明で「イスマイル・コネは下肢骨折の手術を成功させ、回復に向かっている」と発表した。