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大きな痛手！

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サウジアラビアのアル・アハリがカタールのアル・シャマルに喫した敗戦は、AFCチャンピオンズリーグエリートにおける単なる新たなつまずきではなかった。カタール勢に対する特筆すべき連続記録に終止符を打つ、不名誉な数字も伴っていたのだ。アル・アハリがカタールのクラブに敗れたのは2019年以来初めてで、約7年続いた記録が途絶えた。オランダ人指揮官マリノ・プシッチ監督への重圧が一段と強まる一夜となった。

アル・アハリはアル・シャマルに2-3で敗れた。2点をリードしながら、後半に明らかな崩壊を見せた試合だった。フィラス・アル・ブライカンが先制点を挙げ、アイヴァン・トニーが2点目を追加したものの、ホームチームはバグダッド・ブーネジャー、チアゴ・シウバ、そして後半アディショナルタイムに決勝点を奪ったアレックス・コジャドのゴールで3点を挙げ、逆転に成功した。

アル・アハリのカタール勢との対戦成績を踏まえると、この敗戦はさらに重みを増す。2019年から続いていたカタールのチームに対する無敗記録が途絶えたことで、アル・シャマル戦の敗北はチームにとって最も痛恨の結果の一つとなった。勝ち点を失ったことだけでなく、2点差でリードしていた試合を落としたという負け方もその理由である。

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この結果は、プシッチ監督への重圧が増しているなかでもたらされた。同監督の指揮下でアル・アハリは直近4試合のうち3試合で勝利を逃し、勝利はアル・ナスル戦の1試合のみ。アル・シャマル、アル・サッド、アル・シャバブとの対戦ではいずれも白星を挙げられなかった。

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まずアル・シャバブ戦、続いてアル・サッド戦で勝利を逃し、その後アル・ナスル戦で勝利を挙げたものの、AFCチャンピオンズリーグエリートのアル・シャマル戦で再びつまずいた。オランダ人指揮官は、サポーターからの批判を和らげるには程遠い戦績に直面している。

アル・アハリのサポーターは、これらの結果を試合内容と切り離して見ているわけではない。アル・シャマル戦の敗戦は大きな怒りを呼んだ。とりわけ、チームは早い段階で試合を決める好機がありながら、リードを失い3失点を喫したためだ。この結果は、コーチングスタッフに向けられる一連の批判に新たに加わることとなった。

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サポーターの多くが、つまずきが繰り返されるなかでプシッチ体制の継続にもはや説得力はないと考える一方、クラブ首脳陣は指揮官の去就を巡って難しい判断を迫られている。直近の結果はチームに十分な安定をもたらしておらず、とりわけアル・アハリが約7年にわたり守ってきたカタール勢に対する歴史的な記録を失ったことは大きい。