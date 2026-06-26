カタールやUAEからサウジアラビアまで…FIFAでコンシサオの後任候補が浮上

来季アル・イッティハドの監督候補に、前任のセルジオ・コンセイソン（ポルトガル）の後任が加わった。

前季リーグとカップの2冠を達成したものの、今季は不振でタイトルを逃したため、クラブはシーズン終了後にコンセイサオをテクニカルディレクターから解任した。

サウジアラビアのジャーナリスト、マジェド・フード氏はXでの投稿で、後任候補にアルゼンチン人のエルナン・クリスポ氏が加わったと伝えた。

クリスポは中東での指導経験が豊富で、カタールのアル・ダヒルやUAEのアインを率いたほか、昨年3月までブラジルのサンパウロでも監督を務めた。

最大の成果は2022-2023シーズンにアル・ダヒールでリーグ・カップ・リーグカップの3冠を達成し、その後アル・アインを率いて2023-2024シーズンのAFCチャンピオンズリーグ制覇を果たした。

現在交渉中の候補4人の1人に名を連ねており、筆頭は2019～2021年にアル・ヒラルを率いてACL制覇を果たしたルーマニア人ラズヴァン・ルチェスクだ。

さらにメキシコ代表監督のハビエル・アギーレ、セルビア代表監督のフェリコ・バウノヴィッチ、ガンバ大阪でAFCチャンピオンズリーグ2を制したドイツ人イェンス・フィッシングも候補に挙がっている。

これまでにヌノ・サントス前監督、バルセロナ元監督エルネスト・バルベルデ、ランス元監督ディノ・トプミュラーの3人が就任を辞退している。

クラブは昨季ロシェン・リーグ5位、ハーミーン・アル＝シャリーフ杯準決勝敗退、AFCエリート準々決勝敗退だったため、来季の巻き返しを狙う。