カタールの「6の悪夢」とボスニアの「7試合の壁」。傷ついた両チームがワールドカップで激突、勝者は？

カタール代表は本日水曜日、シアトルのスタジアムでボスニア・ヘルツェゴビナ代表と厳しい試合に臨む。両チームはワールドカップベスト16進出へ、1勝が絶対条件だ。

両チームとも勝ち点は1で、首位カナダと2位スイスに3ポイント差があるため、少なくともどちらかは敗退が確定する。

セルゲイ・バルバレズ監督率いるカタールは、負ければ大会敗退が決まる。一方、ボスニア・ヘルツェゴビナは直近7試合で1勝6分と低迷しており、大幅なパフォーマンス向上が求められる。

カタールは勝利が絶対条件だ。先週バンクーバーでカナダに0-6と大敗したショックがまだ残っている。

6失点は2008年8月のイラン戦（1-6）以来の大量失点だ。

両チームの対戦は3度目で、過去2試合はカタールが1勝1分と優位。

2000年1月の初対戦はカタールが2-0で勝ち、2010年8月の2戦目は1-1の引き分けだった。

オプタのスーパーコンピュータが2万5000回シミュレーションを行った結果、67.8％でボスニアが勝利し、優勝候補とされている。

ルピテギ監督率いるチームは予想を覆し、決勝トーナメントへ進めるか。「オプタ」はカタール勝利の可能性を14％と見ており、可能性は低い。