「カタールで何が起きたかは皆が知っている」…アルジェリアのテレビ局がアルゼンチン戦の判定を激しく批判

アルジェリア代表はグループ10初戦でアルゼンチン代表に0-3で敗れた。この試合でリオネル・メッシが大会初ハットトリックを達成したが、2026年ワールドカップの審判を巡る論争が再燃した。

スコアはアルゼンチンが圧倒したが、アルジェリア国内ではメッシの3得点だけでなく、判定への疑問も噴出した。特にマンディへのタックルとシャイビのゴール取り消しは大きな話題となった。

アルジェリア代表審判員の経験を持つテレビ解説者モハメド・ザクリニ氏は、ポーランド人主審シモン・マルチェニャク氏の判定を強く批判。前半にマンディへのタックルをしたメッシには即座にレッドカードを出すべきだったと主張した。

試合後、公式番組で「VAR介入が必要だった」と主張し、確認が怠られた点を疑問視した。

また、シャイビのゴール取り消しについても「あれほど明確にオフサイドと断定できるか疑問だ」と主張した。

「もし状況が逆でマンディがメッシに同じ行為をしたら、判定は変わっていたはずだ」と語った。

さらに、彼はマルチニャック氏が2022年W杯決勝の主審だったことから、この試合の判定担当者に起用されたこと自体にも疑問を投げかけた。

さらに、前大会決勝の主審を次の大会でアルゼンチン戦の主審に起用したことも「論争を招く不適切な決定」と批判した。

最後に「カタールW杯決勝で何が起きたかは皆が知っている」と語り、SNSで大きな反響を呼んだ。

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