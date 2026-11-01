カタルーニャ紙「ムンド・デポルティボ」は、レアル・マドリードがラシン・サンタンデールに3-0で勝利した試合の後、同クラブに対して痛烈な批判を展開した。主審モヌエラ・モンテーロがキリアン・エムバペに対してPKを与えたことを受け、同紙はそれを「与えられるべきではなかった」と表現し、レアル・マドリードが物議を醸す判定の恩恵を受けたと非難。この判定がジョゼ・モウリーニョ率いるチームに勝利への道を開いたとの見方を示した。

同紙は試合報道の見出しに辛辣な言葉を選び、こう記した。「策略と疑わしい取引で知られるレアル・マドリードが、審判の助けを借りてラシンに勝利した」。これは、試合開始から約10分後、エムバペとマテオ・ブラッティとのペナルティーエリア内での接触を受けて与えられたPKに対する異議を示すものだ。

「ムンド・デポルティボ」は、PKに値するファウルを見たのは主審ただ一人だったとの見解を示し、ブラッティが腕を前に出したあとにフランス代表FWがエリア内で倒れたことが、モヌエラ・モンテーロの笛を鳴らすのに十分だったと皮肉を込めて指摘。その後、エムバペがこのPKを決め、レアル・マドリードにリードをもたらしたと伝えた。

さらに同紙は、ラシンが序盤に見せた抵抗にもかかわらず、この先制点がレアル・マドリードに試合を支配する強力な後押しを与えたとし、主審の判定が、レアル・マドリードがリーガ・エスパニョーラとUEFAチャンピオンズリーグを通じて6連勝を達成する助けとなったターニングポイントだったとの見方を示した。

同紙はまた、エムバペのゴールの後に見られたレアル・マドリードの攻撃面での優位性に触れることも忘れなかった。アルダ・ギュレルとジュード・ベリンガムの連係を称賛し、それが2点目を生んだと報じた。トルコ代表の選手が味方のイングランド代表選手にパスを送り、彼がGKアギレサバラをかわして無人のゴールにボールを流し込んだのだ。

さらに「ムンド・デポルティボ」は、3点目をアルバロ・マンティージャの負傷と結びつけ、それによってラシンが苦しい状況に置かれたとした。そのあと、ヤン・ディオマンデがペナルティーエリアの外から見事なシュートを放ち、ボールはゴール左右上角に収まり、前半終了前にレアル・マドリードのリードを3点に広げた。

後半の読み解きにおいて同紙は、ラシンが試合の流れに戻り、レアル・マドリードにプレッシャーをかけようと試みたものの、スコアを変えることには成功しなかったと指摘。一方でエムバペは、シュートの一本がポストに当たり、二本目はクロスバーの上を越え、もう1点を追加する場面に近づいたと伝えた。

同紙はまた、ペナルティーエリア内でのチュアメニへのハンドの事案にも言及した。主審は当初PKを与えたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」による確認の後にその判定を取り消した。同紙は、ボールがフランス代表の選手の足から手に跳ね返ったことを説明し、それが主審にファウルの認定を取り消させることにつながったとした。

さらに、オフサイドを理由にベリンガムの4点目が取り消されたことにも触れ、試合はすでに決着していたとの見方を示した。そして、レアル・マドリードは序盤からラシンが直面した「わずかな運」と同紙が表現したものを突いて勝ち点3を手にしたとし、得点の口火を切った判定をめぐって論争があったにもかかわらずの勝利だったと記した。

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