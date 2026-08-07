スペイン人FWフェラン・トーレスが、アメリカ合衆国でのメディアツアー中に放った物議を醸す発言をきっかけに、バルセロナおよびそのサポーターと真っ向から対立する事態となった。この発言はカタルーニャの世論の怒りに火をつけ、彼の「カンプ・ノウ」からの離脱という運命を早める結果となった。

移籍決断が最終段階へ

カタルーニャの報道によれば、26歳のこの選手は、バルサとの契約満了まで丸1年を残した状態で、欧州王者パリ・サンジェルマンへの加入という選択を固めたという。

さらに注目されるのは、トーレスが今月12日までに移籍を成立させようとしている点だ。この日は、新シーズンに向けた準備のため彼がカタルーニャのチームのキャンプに合流する予定の期日であり、クラブ首脳陣や怒れるサポーターとの直接対決を明らかに避けようとする動きである。

危機に火をつけた発言

危機が勃発したのは、先のワールドカップ決勝の得点者が、バルセロナ首脳陣に対して「彼を引き留めたいという意思を示す」ことを公然と要求し、「交渉のテーブルを開く」よう呼びかけたときだった。この発言はカタルーニャの人々によって、脅迫であり、ワールドカップでの活躍によって最近得た名声の利用であるとみなされた。

怒りの反応はソーシャルメディアにとどまらず、カタルーニャのスポーツ報道にまで広がり、同紙は選手への激しい攻撃を展開した。

カタルーニャ報道が語る「スポーツ的自殺」

カタルーニャ紙『スポルト』は、トーレスの行動を「メディアを通じた自殺行為」と評し、複数のテレビ番組への出演を含み、さらにはアメリカのメジャーリーグからヤンキー・スタジアムでのイベント参加に招かれたアメリカでのプロモーションツアーを批判した。

ジャーナリストのルイス・カラスコは皮肉を込めてこう書いた。「自分のキャリアの道を変えてくれたクラブに感謝する最善の方法が、まるで新しいアルバムを宣伝するポップスターのようなメディアツアーで挑発することだと思っているなら、君はバルセロナと音楽制作会社を取り違えている」

忘恩か、正当な権利か

カラスコは辛辣にこう続けた。「バルセロナは花や社交辞令を差し出すのではなく、地位と栄光を授けるのだ。君を優れた選手から世界的スターへと変えたのはクラブであり、最大の舞台で輝くための足場を与えたのもクラブだ」

そして彼はこう述べた。「歴史は君が思っているのとは逆の方向に進んでいる。君は毎朝、メッシやクライフ、マラドーナが着たユニフォームを着る名誉に感謝しながら目覚めるべきであり、残留を条件に取引を持ちかけるべきではない」

流星のごとき上昇と、けたたましい失墜

トーレスは47試合で20得点3アシストという傑出したシーズンを送り、監督ハンジ・フリックの下でポーランド人ロベルト・レヴァンドフスキの最良の代役となり、それがスペイン代表としてのワールドカップ出場にもつながった。しかし、それにもかかわらず、彼のわずかながら不適切な発言は、彼が築き上げてきたすべてを破壊するのに十分だった。