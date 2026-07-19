フランス代表は2026年W杯3位決定戦でイングランドに6－4で敗れ、デシャン監督体制に幕を閉じた。 カタルーニャ紙『スポルト』は、この試合をフランス代表にとって「完全な惨事」と表現した。イングランドが前半を4－0で折り返したとき、フランスは競争力を失い、闘志が見られなかった。

同紙は、試合開始直後からフランス代表が崩壊し、ディシャン監督が後半に4人交代して立て直しを図ったが、「8人交代できればよかった」と語ったと伝えた。

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同紙によると、ディシャン監督は試合を「惨事」と表現。選手を公に批判しない姿勢を示し、3位決定戦自体開催されないことを望んでいたという。

一方、MFアドリアン・ラビオは前半のプレーを「許容できない」と批判し、ハーフタイムに選手たちが「誇りを持って戦う」よう求め、それが後半の改善につながったと語った。

大会通算10得点を挙げた主将キリアン・ムバッペは、ミスを認めつつ「我々は人間だ」と選手たちの人間性を擁護した。

さらにハーフタイムには、フランスが4点ビハインドだったにもかかわらず、ムバッピがイングランドのトーマス・トゥヘル監督と笑顔で並んだことが物議を醸した。