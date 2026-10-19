カタルーニャ地方のある新聞が、来たる日曜日にカンプ・ノウで行われるバルセロナとの注目の一戦を前に、レアル・マドリードがスペインの審判機構への圧力を強めていると非難した。同紙は、この1週間に繰り返されたレアル・マドリードの不満表明が、スペイン・リーグ首位争いと両クラブの勝ち点差6という状況のもと、クラシコを前に張り詰めた空気を生み出すことに寄与していると見ている。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』は、レアル・マドリードが自クラブの公式テレビチャンネルや関係者の発言、さらにはスペイン・リーグ連盟会長のハビエル・テバスに向けた批判を利用して、この注目の一戦を前に圧力を高めていると伝えた。同紙は、同クラブが試合中の審判の判定への反応に影響を与えかねない緊張した空気を作り出そうとしていると見ている。

さらに同紙は、レアル・マドリードとセビージャの一戦に伴った論争の後、緊張の度合いが増したと伝えた。トルコ代表のアルダ・ギュレルをめぐる場面がビデオ・アシスタント・レフェリーによる介入を受けなかったことが、審判の判定に関する批判や疑問を呼び起こしたためで、レアル・マドリードは近頃、不公正な判定を受けていると考えている。

アルベローラ・ロハスがクラシコ担当に最有力

試合の主審が誰になるかについて、カタルーニャ紙は、スペインサッカー連盟が現時点ではまだ正式に任命を発表していないものの、当初はエルナンデス・エルナンデスが最有力候補と見られていたのに対し、現在はアルベローラ・ロハスがクラシコを担当する最有力候補になったと説明した。また、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の担当者の名前もまだ決まっていない。

同紙は、この一戦を担当する審判は、ここ数週間の審判をめぐる論争の高まりのなか、大きな圧力に直面することになると見ている。とりわけ、アトレティコ・マドリードの選手が退場に値すると考えた場面にレアル・マドリードのサポーターが異議を唱えたマドリード・ダービーの後は、なおさらである。

同紙は、カン・インジェとバルベルデに関連する介入、さらにはロメロとベリンガムの場面に関するレアル・マドリードのサポーターの異議にも言及し、これらの出来事が、注目の一戦を前にした審判の判定に関する議論を一層激化させることに寄与していると見ている。

また、ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールの出場停止にも触れた。報道によれば、彼は対戦相手の選手サリバの髪を引っ張った出来事を受け、ビジャレアル戦での退場に伴う処分によってクラシコを欠場することになる。

チャンピオンズリーグが空気を一層熱くする

同紙は、緊張は発言や審判をめぐる論争にとどまらないと強調した。クラシコに先立つ数日間には、チャンピオンズリーグの重要な試合が組まれているためだ。バルセロナはパリ・サンジェルマンの敵地に乗り込み、一方のレアル・マドリードはライプツィヒをホームに迎える。

さらに同紙は、2試合のヨーロッパの戦いが終わり、選手たちのコンディションやクラシコ出場への準備状況が分かることで、状況がより明確になると伝え、試合を担当するチームが正式に発表されれば、審判をめぐる議論は一気に激しさを増すと予想した。

同紙は、レアル・マドリードの公式チャンネル『RMTV』が審判の任命を注視し、物議を醸す審判の判定を議論するために同局が通常公開している映像を通じてそれを分析するだろうと予想した。それは、試合を取り巻く空気にさらなる緊張を加えかねない。

同紙は、勝ち点をめぐるスポーツ上の争いと審判をめぐる論争の高まりのなか、この一戦がピッチ上へと移る前の数日間は極めてデリケートなものになると指摘して報道を締めくくり、クラシコの結果だけが、終了のホイッスルの後の反応の方向性を大きく決定づけるだろうと強調した。

クラシコを前に：考え得るすべての審判への圧力がテーブルの上に