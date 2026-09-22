ジョゼ・モウリーニョが首都ダービーでレアル・マドリードがアトレティコ・マドリードに1対2で敗れた後に主審へ向けた発言は、カタルーニャの報道陣に広範な怒りを引き起こした。彼らはこのポルトガル人監督の手法を批判し、レアル・マドリード復帰の意義に疑問を投げかけた。

『スポルト』紙は一面に「審判へのいやがらせをやめよ」との見出しを掲げ、試合後にモウリーニョが主審ミゲル・アンヘル・オルティス・アリアスに対して激しい批判を浴びせたことを受け、彼の言動を直接的に非難した。

『スポルト』は、モウリーニョを取り巻く騒音と評したものを批判し、監督とそのスタッフは試合よりも記者会見の準備に長けるようになったと指摘。ダービー後の24時間、監督に関する話題がサッカーを覆い尽くしたと付け加えた。

同紙は、この騒音はもはやレアル・マドリードの問題を覆い隠すことはできず、むしろ同紙の評価によれば、ライバルたちに勢いを得るための余地を与えていると指摘した。

レアル・マドリードのパフォーマンスへの激しい批判

一方、『ムンド・デポルティボ』紙はモウリーニョ体制下のレアル・マドリードのプレースタイル、とりわけ前半のパフォーマンスを批判し、チームは緩慢で活気のない姿を見せ、攻撃の躍動感を欠き、チャンスも少なかったとした。

同紙はさらに、レアル・マドリードは後半を数的不利で戦ったにもかかわらず異なる姿を見せたものの、闘志や情熱、勝利への意欲を欠き、加えて明確な攻撃の意図がまったく見られなかったと付け加えた。

『ムンド・デポルティボ』は、この姿をそもそもモウリーニョを選んだ理由と結びつけ、このポルトガル人監督はチームに規律を取り戻し、キリアン・エムバペとヴィニシウス・ジュニオールに集団的により献身的な役割を与えるはずだったとした。

ドラマシリーズ

『スポルト』では、2010年から2013年まで率いたクラブへの復帰を果たしたモウリーニョの、レアル・マドリードでの2期目に対する評価が始まった。

同紙は、モウリーニョは革命を起こすという約束のもとマドリードに戻ってきたが、これまでのところ、同紙の表現によれば、クラブを「もう一つのドラマシリーズ」に変えることにしか成功していないと述べた。

同紙はまた、モウリーニョとジョゼップ・グアルディオラを比較し、両監督の歩みの違いを指摘した。ポルトガル人監督が衝突に彩られた近年の経験を経てレアル・マドリードに戻ってきたのに対し、グアルディオラは長年の労苦と成功を経て休養期間を得ていると述べた。

ダービーでの敗戦後も批判が続くなか、カタルーニャの報道陣は、モウリーニョのレアル・マドリードでの2度目のスタートは今のところ期待された変化をもたらしていないと見ており、「サンティアゴ・ベルナベウ」内部の新プロジェクトをめぐる疑問符は増すばかりだ。