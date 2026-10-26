バルセロナのハンジ・フリック監督が採用する攻撃的なスタイルが、カタルーニャのクラブを脅かす弱点へと変わった。クラシコの一戦でレアル・マドリードがディフェンスの背後のスペースを突き、キリアン・エムバペが得点を決めたのだ。試合は「カンプ・ノウ」でレアル・マドリードが2-1で勝利し、宿敵との勝ち点差を3に縮める結果となった。

カタルーニャ紙「ムンド・デポルティーボ」によれば、バルセロナが前線からのプレスと攻撃的な押し上げに依存することで、最終ラインに大きなスペースが生まれ、相手に素早いカウンターでそこを突かれているという。これは直近の複数のビッグマッチで繰り返された問題であり、攻撃と守備のバランスを取るチームの力量に疑問を投げかけている。

バルセロナがこの問題に苦しんだのはレアル・マドリード戦だけではない。同じような綻びはパリ・サンジェルマン戦でも露呈し、同チームは4-2で勝利を収めた。また、2024年12月にアレクサンデル・セルロートに終盤の失点を喫したアトレティコ・マドリード戦でも苦戦し、さらに2025年2月の国王杯での両チームの対戦では4-4という劇的な引き分けとなった。

苦境はチャンピオンズリーグにも及んだ。2024-2025シーズンにインテル・ミラノと対戦した際には、アディショナルタイムに同点ゴールを許し、その後延長戦で敗れた。

同じシナリオは2025年10月のパリ・サンジェルマン戦でも繰り返され、ゴンサロ・ラモスが90分に終盤のゴールを決めた。加えて、2025-2026シーズンのアトレティコ・マドリードとの欧州での対戦でも、チームは困難に直面した。

これらの結果は、問題が一試合に限ったものではなく、相手にバルセロナのディフェンス背後のスペースを突く機会を与える繰り返しのパターンであることを示している。特に、チームが得点を求めて前がかりになったり、攻撃的なプレッシャーを維持したりする終盤の時間帯に顕著だ。

ロドリ・エルナンデスは、バルセロナがレアル・ベティスに5-2で勝利した後、チームの攻撃力に言及していたが、同時に失点の多さも指摘していた。

これにより、フリックは攻撃面での効果を維持しつつ、守備のカバーを改善し、カウンターの危険性を抑えるという明確な課題に直面することになる。