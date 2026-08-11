夏の移籍市場が終盤に差し掛かるなか、バルセロナは陣容の再編に向けて慌ただしく動いており、ロドリ、フリアン・アルバレス、カンセロの獲得に注力する一方で、スポーツ・ディレクターのデコと監督ハンジ・フリックが描く野心的な計画を実行するために必要な給与総額の上限を調整すべく、不可欠な放出にも動いている。

スペイン紙『スポルト』によると、フランス人ディフェンダーのジュール・クンデは、魅力的なオファーが届いた場合には放出候補の一人になる可能性があるという。特に、アーセナルが本命であるアストン・ヴィラのコンサの代役として、クンデ獲得に本格的な関心を寄せていることが背景にある。コンサについては所属クラブが7500万ユーロ超を要求しており、ロンドンのクラブはこの金額を法外だとみなしている。

すでにロナルド・アラウホが退団したなか、バルセロナは今後数日のうちにマルク・カサドの売却で約4000万ユーロを得たい考えだ。一方でクンデも追加収入を確保するもう一つの選択肢となっているが、彼は最近2030年まで契約を延長しており、あらゆる兆候が本人のブラウグラナ残留への意向を示している。

もっとも、クンデにはフリックとの保留中の話し合いがある。フリックはこれまでアラウホやカサドといった複数の選手の立場を明確にしてきた。フランス人は昨季に輝きを失い、ドイツ人指揮官はセンターバックのポジションで最初からエリック・ガルシアに懸けることを好んでいるようだ。

クンデという選択肢は、アーセナルのミケル・アルテタ監督を魅了している。同監督はセンターバックと右サイドバックの両方をこなせる、複数の役割を担うハイブリッド型のディフェンダーを探している。特に、シーズン開幕とともにチームが抱える深刻な守備陣の問題を踏まえてのことだ。ウィリアム・サリバは背中の問題により無期限で離脱しており、ティンバーは太もも周辺の慢性的な問題を抱え、継続的にプレーすることが難しい状況だ。

現時点でバルセロナは事態の推移を見守り、あらゆるシナリオに備えている。クンデに対して一流のセンターバックの後釜を確保できることを条件に、数百万ユーロ規模のオファーであれば確実に受け入れる構えだ。特にフリックは左サイドを、契約が間近に迫っているカンセロとバルデでカバーする一方、右サイドにはエリック・ガルシアや、ドイツ人指揮官を明確に納得させている有望な若手チャビ・エスパルトといった代役を擁している。

パリ・サンジェルマンも一流のディフェンダー獲得に関心を寄せているが、フランスのクラブはこの件で本格的な動きを見せておらず、あらゆる兆候が、大きな将来性を持つ若手選手の獲得を選ぶことを示している。一方、バイエルン・ミュンヘンもクンデを候補に入れているが、バイエルンは補強よりも売却の必要に迫られている。

最終的な判断はクンデ本人に委ねられる。彼はチーム全体のトレーニングに合流し、非常に高い市場価値と、バルセロナに大きな交渉力を与える2030年まで続く契約を背景に、フリックからの立場の明確化を待っている。