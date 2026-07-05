スペインは明日月曜日、ワールドカップのベスト16でポルトガルと対戦する。この試合は、異なる2つの世代の対決となる見込みだ。

今大会最年長選手の一人、クリスティアーノ・ロナウドは、ラミン・ヤマルやパオ・コパルシらスペインの若手スターと対峙する。

コパルシはラジオ局RNE Deportesのインタビューで「怪我から復帰したもののネーションズリーグには出場せず、ロナウドと対戦したことはない」と語った。

「誰もがロナウドのキャリアとサッカー界での功績を知っている。彼と同じピッチに立てるのは忘れられない経験になる」と語った。

彼にとってこれはバルセロナ対レアル・マドリードのライバル関係ではなく、サッカー史上で最も偉大な選手の一人を若きディフェンダーが称える機会だ。

さらに、試合後にロナウドのユニフォームを交換したいと語った。

ポルトガル戦の後、ロナウドとユニフォームを交換したいが、彼のユニフォームを求める行列はきっと長いだろう」と語った。

移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏もXでこの発言を紹介し、「ロナウドのようなレジェンドと対戦するのは忘れられない経験だ。彼にユニフォームを頼むが、長い列ができるだろう」と伝えた。