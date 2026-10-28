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バルセロナは、フリアン・アルバレスを巡るアトレティコ・マドリーとの争いを受け、スペインサッカー連盟から科された罰金に異議を申し立てる。罰金は名目的な額にとどまるものの、バルセロナは夏の移籍市場での自らの行動がすべて規則の範囲内だったとの立場を崩していない。

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バルサ、スペインサッカー連盟の象徴的な制裁に異議

バルセロナは、スペインサッカー連盟（RFEF）による象徴的な罰金を受け入れず、法的争いを次の段階に進める構えだ。クラブは、アトレティコ・マドリーの正式な訴えを受けて科された602ユーロの罰金について、不服を申し立てると認めた。アトレティコ側は、アルバレスがメトロポリターノで契約下にあった間に、バルセロナの幹部が同選手と禁じられた交渉を行ったと主張。これにより、ラ・リーガの強豪2クラブ間の対立が深まった。

RFEFの特別委員会は最近、バルセロナが連盟の懲戒規定第133条に基づく「軽微な違反」を犯したと結論づけた。この裁定に先立ち、FIFAは国内での紛争の個別事情を扱う権限がないとの見解を示していた。

バルセロナ、非を認めず

SPORTの報道によると、罰金は金額こそごくわずかだが、スポティファイ・カンプ・ノウの首脳陣はクラブの潔白を証明する決意だ。アルバレス獲得に向けた一連の行動は、すべて適正だったと主張している。バルセロナの法務部門は、いかなる罰金でも受け入れれば、非を認めることになると考えている。

クラブは、マドリードを本拠地とするアトレティコに正式な提案を提出し、通常の手続きを踏んだと主張し続けている。選手がカタルーニャ州の州都への移籍を望んでいた以上、正式なオファーにアトレティコから返答がなかったことを理由に、移籍の実現可能性を探れなくなるべきではないとの立場だ。

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返答のないオファーと決裂した交渉

両クラブの対立は、アトレティコの経営陣が強硬な姿勢を取ったことでさらに深まった。アトレティコは夏を通じて、主力選手がタイトルを直接争うライバルに加入するのを阻止しようとしていた。その結果、両クラブ間の対話は完全に途絶えた。バルセロナが、退団するロベルト・レヴァンドフスキとフェラン・トーレスに代わる目玉選手を求めていたにもかかわらず、アトレティコは交渉の余地は一切ないとの立場を貫いた。

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アトレティコのエンリケ・セレソ会長は、移籍市場が最も活発だった時期、この件について特にはっきりと発言していた。「フリアン・アルバレスの移籍に関する交渉は、これまでも行われていないし、今後も行われない」と述べた。

アルバレスが公に謝罪

アルバレス自身は、不透明な状況が続いた夏を経て、アトレティコのサポーターとの関係修復に懸命に取り組んでいる。デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でゴールを決めた後、同FWはこの騒動と、バルセロナへの移籍に関する自身の以前の発言について語った。26歳のアルバレスは、ライバルクラブへの移籍に公の場で関心を示したことについて、自身をメトロポリターノに迎え入れてくれたファンを傷つける判断ミスだったと認めた。

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「間違いだった。ファンが怒る理由は分かる。自分がファンだったとしても怒るだろう。加入してからずっと応援してくれたのだから、なおさらだ」とアルバレスは語った。