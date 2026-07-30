カタルーニャとクリスティアーノ・ロナウドについてだ。FCバルセロナへの移籍後、カリム・アデイェミが際どい発言をしている。

ボルシア・ドルトムントからFCバルセロナへの2200万ユーロの移籍から1週間後、カリム・アデイェミが初めて詳しいインタビューに応じ、まずは自身の移籍におけるハンジ・フリック監督の役割を強調した。

「彼がただ電話をくれて、来たいかどうか聞いてくれたんだ。もちろん行くと伝えたよ。世界最大のクラブだし、こういう機会は人生で一度しか訪れないからね」と、アデイェミはムンド・デポルティーボに語った。「彼が僕を説得する必要はなかった。以前からずっと彼を信頼しているし、とても尊敬している」

24歳のアデイェミは今後、右ウイングでスーパースターのラミン・ヤマルと出場時間を争うことになりそうだが、不安はないという。「どの選手も怖くはない。ベストを尽くせば、プレーするチャンスは得られると分かっている」 ワールドカップ出場を逃した後、アデイェミは新たなドイツ代表監督ユルゲン・クロップの下で代表復帰をアピールしたい考えだ。「代表に戻るかどうかを決められるのは自分だけだ。いいプレーをしていれば、自分がそこにいると確信している」

カリム・アデイェミがクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシについて語る

これまでのベストなチームメートについて問われたアデイェミは、マルコ・ロイスとトーマス・ミュラーの名前を挙げた。一方、これまで対戦した中で最高の相手については、バルサ目線ではかなり際どい選択をした。「あの試合では彼はベストの状態ではなかったけど、以前にクリスティアーノと対戦したことがあって、彼は最高の選手の一人だ」 その後アデイェミは、ロナウドの永遠のライバルであり、バルサのアイコンでもあるリオネル・メッシこそ基本的には最高だと、念のため付け加えた。ただし、彼とはこれまで一度も対戦したことがない。

一方で、アデイェミはまだ新天地についてそれほど多くを考えてはいないようだ。カタルーニャについて何か知っているかと問われると、彼はあっさりこう答えた。「いや、まだ一度も行ったことがない」 現在、バルサはイングランドで新シーズンに向けた準備を進めている。

バルサで特に印象に残っている試合を聞かれると、彼はパリ・サンジェルマンとの伝説的な一戦を挙げた。2017年、カタルーニャ勢はチャンピオンズリーグで第1戦の0-4を、第2戦の6-1によってひっくり返した。「史上最もクレイジーな試合の一つだったと思う」とアデイェミは振り返った。