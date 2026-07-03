カゼルターナ、正式発表：ヴィニシオ・エスピナル氏が新監督に就任









ジアナ・エルミニオで好成績を残し、セリエAグループAのプレーオフに進出したヴィニシオ・エスピナル監督が、新たな挑戦としてカゼルターナへ移籍することが正式に発表された



。





1982年ドミニカ共和国生まれ。幼少時にイタリアへ移住し、アタランタ下部で育ち、ドミニカ人として初めてセリエAでプレーした。2021年に監督業を開始し、翌季ラツィオ・プリマヴェーラでアレッサンドロ・カロリの助手を務めた。 その後、オスピタレット、フォルゴーレ・カラテーゼ、ゴッツァーノ、レアル・カレピーナを経て、ジアーナ・エルミーニオを率いてプレーオフ2試合を戦った。





エスピナル監督は「カゼルターナのような歴史あるクラブを率いられることを光栄に思う」と語った。「会長やディレクターとの面談は誠実で率直だった。良い結果を出したいという意欲と、街に生まれた熱気を維持したいという想いを強く感じた。 選手も監督も、この熱気あふれる時期にこの地に来られることは大きな刺激です。私はグループAからきましたが、選手時代は南部のチームが集まるグループでもプレーしました。どのグループにも特徴がありますが、優劣はありません。 Cグループには歴史あるクラブが多く、熱狂的なサポーターがスタジアムに詰めかけ、試合を肌で感じながらチームを後押ししたいと強く願っている」