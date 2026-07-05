カシレスがムバッピの素顔を暴露：「『キスしたいか？』と聞かれたから、『よし、そうしよう！』と答えたんだ！」

パラグアイ代表DFフアン・ホセ・カシレスは、2026年W杯ラウンド16で0－1で敗退した試合でフランス代表キリアン・ムバッペと対立した件について、興味深い詳細を語った。

試合後、アルゼンチン出身の同選手はTyC Sportsのインタビューで、ムバッピとの小競り合いの中で起きたユーモラスな一幕を笑顔で明かした。 「彼が『何？ 俺にキスでもしたいのか？』と言ってきたので、僕は『まあ、せっかくここにいるんだから』と返した」と、試合を通じて両選手の間で繰り広げられた激しい身体接触に言及した。

ディナモ・モスクワ所属の同選手は「幸い、彼は私のサイドより中央でプレーしていたが、厳しくマークしなければ逃がしていた」と守備戦略の重要性を強調した。

試合は終始緊張感に包まれ、決勝PKを決めたムバッペはパラグアイのプレースタイルに怒りを露わにした。 「我々は美しいサッカーだけをするチームではない。荒いプレーを強いられれば、そうするつもりだ。失礼な言葉だが」と述べ、「荒いプレーの方法も知っているし、今日は勝った。その点では彼らより優れていた」と付け加えた。

これに対しカシレスは「彼の言葉は聞いていない。彼が何と言ったのかさえ分からない。我々はただ自分の役割を果たしただけだ」と反論し、世界王者に立ち向かったチームを擁護した。

パラグアイ人DFは、敗戦にもかかわらず誇らしげに語った。「我々は全力を尽くした。 ボールが来るたびに決勝戦のように戦った。アルヴァロ監督が言ったように、我々は勇敢に戦って敗れた」と語った。