カシミーロ：「日本戦の後、痛みがある…だが、怪我は深刻ではない」

ブラジル代表MFカシミーロは2026年W杯ラウンド32の日本戦でヘディング同点弾をマークし、チームを逆転勝利へ導いた。

試合終盤について、スペイン紙「マルカ」のインタビューで彼はこう語った。「精神的な戦いだった。相手は低い位置で守備ブロックを固め、先制後も布陣を維持した。 5バックの最終ラインに隙を作る必要があった。だが、精神的な強さと冷静さを保ったチームを称えたい。チャンスは必ず来ると信じていた」

自身のゴールについては「功績はチーム全員のもの。完璧なボールを供給したガビにも感謝している。得点は皆で取り、苦境も皆で耐える」と語った。

私が「落ち着き」と言うとき、それはボールを扱う際の忍耐力を意味する。左右にボールを回し、相手の守備を崩し、5バックのラインを突破する忍耐力だ。ピッチ上では感情が渦巻くが、それでも耐え、チャンスを待った。 しかし、我々はそれを実現できたと思う。いくつかの場面で追加点のチャンスもあった」。

さらに「ヴィニシウスにもチャンスがあったし、私自身もヘディングでチャンスがあった。突破に成功し、日本のペナルティエリア内で相手を押し込んだ。プレッシャーをかけることができたと思う。私が『忍耐』と『落ち着き』と言うとき、この忍耐を指すのだ」と語った。

また、自身のコンディションについては「ハムストリングに軽いけいれんが起きたが、深刻な状態ではない」とファンに安心材料を与えた。

さらに、2002年以来初めてW杯でビハインドを覆したこの勝利の意義を強調し、世代の特徴を語った。 「サッカーは回を重ねるごとに難しくなっている。特に日本代表戦はそうだ。かつてのライバルがいない分、非常に厳しい試合になる」

誰もが複雑に考え、どのチームも手強い。それでも私はベンチメンバーを称えたい。今日はエンドリック、マルティネッリ、ライアンがラフィーニャの代役として出場し、フィリペもファビーニョも良いプレーをした。 チーム全体を評価することが大切で、選手が交代してもレベルを保てるのがタイトルへの鍵です」と結んだ。